Загорелся дымоход. Стали известны подробности пожара в бывшем здании клуба "Опера"
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности
04 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Огнеборцы в здании бывшего клуба / Фото: МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле утром произошел пожар в бывшем здании ночного клуба "Опера" на проспекте Красноармейском. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в дымоходе неэксплуатируемого помещения.
Пламя удалось быстро локализовать – площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не успел распространиться, пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Обстоятельства происшествия уточняются.
16:01:25 04-11-2025
Да ладно, просто решили сжечь, чтобы деньги не тратить на снос. Это же и дураку понятно должно быть
07:06:49 05-11-2025
Хз (16:01:25 04-11-2025) Да ладно, просто решили сжечь, чтобы деньги не тратить на сн... Даже дураку понятно, что сгоревшее здание само на свалку не переместится, его все равно нужно будет снести и вывезти. А тебе вот бухать надо поменьше.
10:17:35 05-11-2025
Колизей - колизей, вот и вся наша "ОПЕРА"! Бесславная постройка 90-х годов....