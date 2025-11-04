Загорелся дымоход. Стали известны подробности пожара в бывшем здании клуба "Опера"

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности

04 ноября 2025

Огнеборцы в здании бывшего клуба / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле утром произошел пожар в бывшем здании ночного клуба "Опера" на проспекте Красноармейском. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в дымоходе неэксплуатируемого помещения.

Пламя удалось быстро локализовать – площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не успел распространиться, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Обстоятельства происшествия уточняются.