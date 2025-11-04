НОВОСТИПроисшествия

Загорелся дымоход. Стали известны подробности пожара в бывшем здании клуба "Опера"

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности

04 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Огнеборцы в здании бывшего клуба / Фото: МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле утром произошел пожар в бывшем здании ночного клуба "Опера" на проспекте Красноармейском. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в дымоходе неэксплуатируемого помещения.

Пламя удалось быстро локализовать – площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не успел распространиться, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Обстоятельства происшествия уточняются.

Обрушение "Колизея". Как в центре Барнаула разбирают "сердце" ночной жизни города

Сердце Барнаула – это не мрамор театра драмы, это песок "Колизея"
Комментарии

Avatar Picture
Хз

16:01:25 04-11-2025

Да ладно, просто решили сжечь, чтобы деньги не тратить на снос. Это же и дураку понятно должно быть

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:49 05-11-2025

Хз (16:01:25 04-11-2025) Да ладно, просто решили сжечь, чтобы деньги не тратить на сн... Даже дураку понятно, что сгоревшее здание само на свалку не переместится, его все равно нужно будет снести и вывезти. А тебе вот бухать надо поменьше.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Совет

10:17:35 05-11-2025

Колизей - колизей, вот и вся наша "ОПЕРА"! Бесславная постройка 90-х годов....

  -1 Нравится
Ответить
