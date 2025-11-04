В Барнауле утром горело бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"

Информации о пострадавших пока не поступало

04 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

В Барнауле утром загорелось здание, где ранее располагался ночной клуб "Опера". На видеозаписях, опубликованных очевидцами, заметно, как из верхней части строения вырываются плотные клубы дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По предварительным данным, пожар произошел в неэксплуатируемом помещении. На место прибыли пожарные расчеты, проводится тушение и устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после – "Арена", а далее – "Опера".