В Барнауле утром горело бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"

Информации о пострадавших пока не поступало

04 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

В Барнауле утром загорелось здание, где ранее располагался ночной клуб "Опера". На видеозаписях, опубликованных очевидцами, заметно, как из верхней части строения вырываются плотные клубы дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По предварительным данным, пожар произошел в неэксплуатируемом помещении. На место прибыли пожарные расчеты, проводится тушение и устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после – "Арена", а далее – "Опера".

Бывшую

Обрушение "Колизея". Как в центре Барнаула разбирают "сердце" ночной жизни города

Сердце Барнаула – это не мрамор театра драмы, это песок "Колизея"
Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:01:38 04-11-2025

Здание демонтируют.
Стопудово резаками срезали трубы и подожгли.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:00 04-11-2025

Хоть огнём взять, а так- стоять ему было и стоять!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:42 05-11-2025

Гость (13:23:00 04-11-2025) Хоть огнём взять, а так- стоять ему было и стоять!... зачем?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:25 04-11-2025

Козюлька всё... туда ей и дорога, адское местечко было...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:27 05-11-2025

Какие злые окоментаторы.... А у меня место воспоминания вызывает лишь положительное.
И Киш там был, и посвещения в студенты. Что вам плохого сделало это здание, коментаторы? Ну построят теперь очередной человейник без парковок, этажей на 20. вот это ништяк?

  -3 Нравится
Ответить
