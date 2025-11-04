В Барнауле утром горело бывшее здание переехавшего ночного клуба "Опера"
Информации о пострадавших пока не поступало
04 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле утром загорелось здание, где ранее располагался ночной клуб "Опера". На видеозаписях, опубликованных очевидцами, заметно, как из верхней части строения вырываются плотные клубы дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По предварительным данным, пожар произошел в неэксплуатируемом помещении. На место прибыли пожарные расчеты, проводится тушение и устанавливаются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула начали разбирать здание, расположенное на проспекте Красноармейском, в котором работали одни из самых больших и известных в городе ночных клубов: сначала долгое время – "Колизей", после – "Арена", а далее – "Опера".
13:01:38 04-11-2025
Здание демонтируют.
Стопудово резаками срезали трубы и подожгли.
13:23:00 04-11-2025
Хоть огнём взять, а так- стоять ему было и стоять!
07:47:42 05-11-2025
Гость (13:23:00 04-11-2025) Хоть огнём взять, а так- стоять ему было и стоять!... зачем?
13:30:25 04-11-2025
Козюлька всё... туда ей и дорога, адское местечко было...
09:57:27 05-11-2025
Какие злые окоментаторы.... А у меня место воспоминания вызывает лишь положительное.
И Киш там был, и посвещения в студенты. Что вам плохого сделало это здание, коментаторы? Ну построят теперь очередной человейник без парковок, этажей на 20. вот это ништяк?