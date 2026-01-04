Накануне самолет, на борту которого, предположительно, находился венесуэльский лидер, приземлился в Нью‑Йорке

04 января 2026

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По информации газеты New York Times, со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах США, захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения в нью‑йоркском Бруклине.

Согласно детализации маршрута, Мадуро и его супруга Силия Флорес будут перевезены на вертолете в Манхэттен, затем – в штаб‑квартиру управления по борьбе с наркотиками, после чего их вновь вертолетом доставят в Бруклин для помещения под стражу.

Ранее было зафиксировано приземление самолета в Нью‑Йорке, на борту которого, предположительно, находился венесуэльский лидер.

Заявление о захвате Мадуро сделал президент США Дональд Трамп. В субботнем обращении он сообщил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а глава государства и его жена вывезены из страны. СМИ распространили сообщения о взрывах в Каракасе и предположили, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали официальных подтверждений того, что он жив. Позднее Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его словам, Мадуро находится на борту американского корабля.

Между тем в самих США реакция неоднозначна. Ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, тогда как представители администрации настаивают, что президент Венесуэлы предстанет перед судом.

МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Со своей стороны МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, заявив, что Москва предельно встревожена сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало к немедленному освобождению венесуэльских лидеров и предупредило о недопустимости дальнейшей эскалации ситуации вокруг страны. При этом в Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро.