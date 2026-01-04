Захваченного президента Венесуэлы Мадуро могут поместить в нью‑йоркский изолятор
Накануне самолет, на борту которого, предположительно, находился венесуэльский лидер, приземлился в Нью‑Йорке
04 января 2026, 12:25, ИА Амител
По информации газеты New York Times, со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах США, захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения в нью‑йоркском Бруклине.
Согласно детализации маршрута, Мадуро и его супруга Силия Флорес будут перевезены на вертолете в Манхэттен, затем – в штаб‑квартиру управления по борьбе с наркотиками, после чего их вновь вертолетом доставят в Бруклин для помещения под стражу.
Ранее было зафиксировано приземление самолета в Нью‑Йорке, на борту которого, предположительно, находился венесуэльский лидер.
Заявление о захвате Мадуро сделал президент США Дональд Трамп. В субботнем обращении он сообщил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а глава государства и его жена вывезены из страны. СМИ распространили сообщения о взрывах в Каракасе и предположили, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали официальных подтверждений того, что он жив. Позднее Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его словам, Мадуро находится на борту американского корабля.
Между тем в самих США реакция неоднозначна. Ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, тогда как представители администрации настаивают, что президент Венесуэлы предстанет перед судом.
МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Со своей стороны МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, заявив, что Москва предельно встревожена сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало к немедленному освобождению венесуэльских лидеров и предупредило о недопустимости дальнейшей эскалации ситуации вокруг страны. При этом в Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро.
13:04:08 04-01-2026
Зачем перевезли в сша, а не "решили" в Каракасе? Какая разница, где цирк покажут.. Да, можно ещё клоунов подтянуть - " Евросоюз поддерживает переход власти ".
13:18:59 04-01-2026
мировой беспредел, нет слов нормальных
что, против лома нет приема?
16:13:06 04-01-2026
в чем сила брат? сила в правде... Или может все-таки сила в силе? Кто сильный, тот и сильней. Вот и я думаю что сила в силе. А пустые слова и разного рода заявление - это про бессилие.
19:31:06 04-01-2026
Гость (16:13:06 04-01-2026) в чем сила брат? сила в правде... Или может все-таки сила в ... В прошлом году попалось интервью одного окраинского артиста, живущего ныне в европе. Мне его творчество незнакомо, но любопытно, о чем думает относительно молодое поколении. Парню задали вопрос про силу. Он ответил, что сейчас сила в деньгах, к сожалению, но в деньгах.
21:32:32 04-01-2026
Преступники горят от нетерпения
Устроить "суд" над жертвой преступления!?
22:30:59 04-01-2026
Трамп спокойно показал, кто в этом политическом мире сейчас папа. Можно осуждать, выражать обеспокоенность и т.д., но факт останется фактом - никто не впишется за Мадуро.