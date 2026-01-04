"Мировой хулиган". Как в мире отреагировали на вторжение США в Венесуэлу

Наблюдатели считают, что Трамп намерен прибрать к рукам всю Латинскую Америку

Предположительно, Мадуро

Американская военная операция в Венесуэле связана с желанием США контролировать эту богатую нефтью латиноамериканскую страну. Более того, в дальнейшем Вашингтон может осуществить аналогичные действия в отношении других государств континента, считают наблюдатели. Amic.ru собрал некоторые отклики на произошедшее событие.

"Глубокая озабоченность и осуждение"

Как известно, в ночь на 3 января американские военные нанесли удары по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро был захвачен спецназом "Дельта" и доставлен в США.

Российский МИД осудил агрессию США уже после того, как операция против президента Мадуро была завершена. В 13:06 по московскому времени на сайте внешнеполитического ведомства появилось заявление, в котором выражена "глубокая озабоченность и осуждение" по поводу действий Вашингтона.

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», – говорилось в заявлении.

Когда информация о захвате Мадуро подтвердилась, Министерство иностранных дел РФ "решительно призвало" американскую сторону "пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу".

Французский МИД также осудил действия американской стороны.

«Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права. Франция вновь заявляет, что никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано извне», – написал в сети Х глава внешнеполитического ведомства страны Дан-Ноэль Барро.

Впрочем, позицию Парижа разделяют далеко не во всех столицах стран – членов ЕС. Так, действия администрации Трампа поддержала Италия, большинство европейских лидеров отреагировали весьма сдержанно и уклонились от прямой оценки. Кстати, украинское руководство в лице МИД выразило одобрение атаке США.

"Эта война незаконна"

Далеко не все американские политики поддержали военную операцию. Сенатор-демократ Рубен Гальего (от Аризоны) на своей странице в сети Х написал, что "эта война незаконна":

«Позорно, что мы из мирового полицейского превратились в мирового хулигана. Нет никаких причин воевать с Венесуэлой. Я участвовал в самых тяжелых сражениях в Ираке. Видел, как погибают мои братья, видел, как мирные жители попадают под перекрестный огонь, и все это ради неоправданной войны. Независимо от исхода, мы неправы, начав эту войну в Венесуэле».

Даже однопартиец Трампа, сенатор-республиканец Майк Ли (от Юты), в сети Х выразил свои опасения:

«Мне любопытно узнать, что – если вообще что-либо – может конституционно оправдать эти действия, учитывая отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы».

Возврат к "доктрине Монро"

В основе этой ошеломляющей операции лежат более широкие амбиции Вашингтона по усилению контроля над своим ближним зарубежьем, отраженные в так называемой обновленной доктрине Монро – с "дополнениями Трампа", утверждается в материале американской телекомпании CNN.

«США предложили финансовую помощь либертарианскому президенту Аргентины Хавьеру Милею, отчитали левого лидера Колумбии Густаво Петро, вступили в противостояние с бразильским президентом Лулой и сблизились с авторитарным правителем Сальвадора Букеле. Однако операция в Каракасе – это не просто риторический выпад, а насильственное устранение политического раздражителя», – считает автор CNN.

Под предлогом борьбы с наркотрафиком США будут стремиться подчинить себе всю Латинскую Америку, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На данный момент у Штатов остается все меньше влияния на этом континенте. На протяжении последних лет Венесуэла для них являлась костью в горле. США пытались подчинить ее своим интересам, это у них не получалось. Штаты вызывали большое противостояние среди населения Венесуэлы, попытки переворотов, выращивание оппозиции. Это не приводило к тем успехам, на которые они рассчитывали», – заявил Чепа изданию News.ru.

Быстрый захват президента Мадуро оказался возможен благодаря информатору ЦРУ в правительстве Венесуэлы, пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Информатор ЦРУ следил за местонахождением Николаса Мадуро за несколько дней до его захвата американским спецназом, рассказывает издание.

«По словам людей, американское разведывательное агентство предоставило разведданные, которые привели к поимке Мадуро, отслеживая его местоположение и передвижения с помощью парка беспилотных летательных аппаратов-невидимок, которые обеспечивали почти постоянное наблюдение за Венесуэлой, в дополнение информации, предоставленной его источниками», – говорится в публикации.

"Драматический оттенок безумия"

Конечно, Трамп далеко не единственный президент США в новейшей истории, совершающий откровенно незаконные действия за рубежом, однако ему "действительно удается привносить в свои поступки особый драматический оттенок безумия", оценивает психологический фон американской операции катарский телеканал Al Jazeera.

«За военным вмешательством США, как показывает история, ничего хорошего ожидать не стоит. Не будет исключением и случившаяся последняя атака на Венесуэлу, она вряд ли станет концом этой истории, вопреки утверждению сенатора Ли о том, что Марко Рубио не ожидает "дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей у США". Пока царит безнаказанность США, будьте уверены: смертоносное представление еще не окончено», – выражает канал свои опасения.

«У Трампа свой фирменный стиль: шумная эффектная акция с максимальным медиавыхлопом, результат, которым можно размахивать, стойкое отторжение длительных операций с долгим вовлечением. Тут получается даже не смена режима, а карательное пиар-мероприятие во устрашение окружающих и поддержание авторитета непобедимого. Тоже результат», – пишет в своем телеграм-канале российский политолог, редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Трамп заявил, что США будут решать "политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы", приводит цитату из выступления президента США военный аналитик Борис Рожин.

«В общем, обычная империалистическая агрессия с целью захвата страны и ее ресурсов. Осуждения постфактум агрессора волнуют чуть более чем никак. Последний раз за это судили в Нюрнберге», – пишет он в своем телеграм-канале.

"Риск кризиса для всего континента"

Между тем быстрое и эффективное похищение Мадуро еще не означает достижение Соединенными Штатами своих целей, полагает Борис Рожин:

«Заявления Рубио о том, что Родригес готова делать все, что хотят США, немного расходятся с реальностью. Самое неприятное для Трампа, если чависты не пойдут на уступки и конфликт начнет затягиваться, что может сорвать задуманный блицкриг. И в этом Венесуэла может найти нежданных союзников в лице демпартии США, которая вовсю осуждает нападение на Венесуэлу и не прочь использовать гипотетическую неудачу Трампа в Венесуэле в рамках предвыборной борьбы», – анализирует он последствия случившегося.

«Трамп сегодня на все деньги зашел. Похищение президента Венесуэла, угрозы в адрес Мексики, Кубы и Колумбии. Привет, доктрина Монро. Уверен, вся Латинская Америка сейчас крепко задумалась – выразить восхищение умом Трампа или собрать военно-политический альянс», – рассуждает в своем телеграм-канале аналитик Александр Аверин.

Кстати, мексиканское издание El Universal довольно эмоционально отреагировало на действия Вашингтона:

«Вторжение в Венесуэлу представляет собой риск беспрецедентного гуманитарного кризиса для всего континента… Хотя сегодня задержан Николас Мадуро, адресатами этого серьезного послания являются Густаво Петро (президент Колумбии) и Клаудия Шейнбаум (президент Мексики), которых правительство США считает в равной степени представителями наркогосударств. И у них есть два варианта: либо безропотно сотрудничать с империей, либо "заработать" полностью оплачиваемую поездку в федеральный суд Нью-Йорка».

"Продолжение будет интереснее"

Трамп пообещал, что США возьмут на себя руководство Венесуэлой, обращает внимание политолог Вадим Трухачев:

«В таком случае продолжение будет даже интереснее захвата Мадуро. Как они собираются это сделать? Поймать вице-президента, главу МИД и министра обороны? Привезут в страну оппозиционеров Мачадо и Гуаидо?»

Самое примечательное – отсутствие всякой роли Конгресса в действиях Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Он не спрашивал разрешения на вторжение и не планирует спрашивать, как управлять Венесуэлой. Это, по сути, бельгийский король Леопольд со своей новой личной колонией, правящий покоренным народом исключительно по собственному усмотрению и не несущий ответственности ни перед кем, кроме Бога. Да и насчет последнего – сомнительно», – рассуждает Наумов в своем канале.