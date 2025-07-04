Законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму
В будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю
04 июля 2025, 14:40, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект о "сокращенной пятнице", поддержанный депутатами разных фракций, сообщает в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.
Как отметил парламентарий, сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда.
"Сегодня, по данным опросов, только в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на один час", - указал Нилов.
Стоит отметить, что в Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета.
"Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно", - указал депутат.
Нилов отметил, что в будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю. Впрочем, уточнил он, об этом говорить пока рано.
Ранее каждый рабочий день предложили сократить на час, но только женщинам: для макияжа и встреч с мужчинами.
15:39:36 04-07-2025
а те кто по 12 часов работаю тоже раньше отпускать будут ?
16:25:41 04-07-2025
Возможны несколько вариантов решения.
Например законная 39 часовая рабочая неделя или распределение часа по другим дням
18:21:00 04-07-2025
С одной стороны утверждение, что рабочих рук не хватает (жить не можем без эмигрантов), с другой стороны давайте сократим рабочее время! Сдаётся, что всё это для чиновников.. а может трёхдневную замутить?