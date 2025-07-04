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Законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму

В будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю

04 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Госдуму внесут законопроект о "сокращенной пятнице", поддержанный депутатами разных фракций, сообщает в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда. 

"Сегодня, по данным опросов, только в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на один час", - указал Нилов.

Законопроект о сокращении рабочего дня по пятницам / Фото: t.me/nilov_official

Стоит отметить, что в Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета.

"Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно", - указал депутат.

Нилов отметил, что в будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю. Впрочем, уточнил он, об этом говорить пока рано.

Ранее каждый рабочий день предложили сократить на час, но только женщинам: для макияжа и встреч с мужчинами.

Работа Госдума Законопроекты

Комментарии 3

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Шинник

15:39:36 04-07-2025

а те кто по 12 часов работаю тоже раньше отпускать будут ?

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Гость

16:25:41 04-07-2025

Возможны несколько вариантов решения.
Например законная 39 часовая рабочая неделя или распределение часа по другим дням

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dok_СФ

18:21:00 04-07-2025

С одной стороны утверждение, что рабочих рук не хватает (жить не можем без эмигрантов), с другой стороны давайте сократим рабочее время! Сдаётся, что всё это для чиновников.. а может трёхдневную замутить?

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