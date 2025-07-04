Законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму

В будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю

04 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Госдуму внесут законопроект о "сокращенной пятнице", поддержанный депутатами разных фракций, сообщает в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда.

"Сегодня, по данным опросов, только в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на один час", - указал Нилов.

Законопроект о сокращении рабочего дня по пятницам / Фото: t.me/nilov_official

Стоит отметить, что в Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета.

"Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно", - указал депутат.

Нилов отметил, что в будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю. Впрочем, уточнил он, об этом говорить пока рано.

Ранее каждый рабочий день предложили сократить на час, но только женщинам: для макияжа и встреч с мужчинами.