В России растет число пострадавших от онлайн-игр

Как финансовые пирамиды маскируются под игры в интернете

09 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Центробанк зафиксировал рост числа экономических онлайн-игр, которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. За полгода регулятор выявил около 2,5 тыс. субъектов, которые занимались нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Это на 7% больше, чем за тот же период 2022 года. Сюда относятся и нелегальные кредиторы, и финансовые пирамиды. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. В Центробанке отмечают, что сейчас большинство пирамид – это небольшие анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия.

Сейчас в интернете набирают популярность экономические онлайн-игры. Таких было выявлено более 22% от всех нелегальных проектов. Работают они по принципу "заплати и получи возможность выиграть". Разработчики экономических онлайн-игр предлагают пользователям создать виртуальный бизнес с возможностью вывода средств. Но сначала нужно вложить от 2000 до 5000 рублей, пригласить друзей вступить в игру, а потом начать получать доход. Отличительной чертой виртуальных "обманок" является "отсутствие соревновательного элемента". По данным Центробанка, по итогам первого полугодия мошенники на таких схемах могли заработать до 5-6 млн долларов.

Как распознать финансовую пирамиду в онлайн-игре?

Изображение: amic.ru

На что обратить внимание, прежде чем вкладывать деньги и приглашать участвовать друзей? Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал эксперт Отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев:

"Здесь Банк России видит все основные признаки работы финансовой пирамиды. Это обещания высоких процентов, гарантированной прибыли, необходимость привлекать друзей в проект за вознаграждение. Граждан завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие якобы в полезной экономической игре. При этом какого-либо соревновательного элемента нет и в помине. Организаторы игры предлагают людям не только самим участвовать, но и активно привлекать других. За счет этого и формируется доход. При этом человеку сначала даже может что-то выплачиваться. Мошенники пытаются усыпить бдительность и сыграть на чувстве граждан к легкому, быстрому заработку. Затем люди перестают получать обещанные выплаты. В результате и вернуть свои деньги пользователям не удается, и их репутация среди знакомых портится. В таких онлайн-играх используется и распространенная криптовалюта. Рост популярности цифровых валют привлекает мошенников. Они предлагают ложные инвестиционные возможности в этой области. Людей убеждают, что если заработать виртуальные деньги в игре, то их можно вывести на реальный банковский счет. Граждан даже могут убеждать брать кредиты на игру. Такие игры работают по принципу бизнес-симуляции. Но если проекты по бизнес-симуляции имеют образовательную цель – получение участником соответствующих навыков и компетенций, – то экономические игры в большинстве своем относятся к сфере развлечений".

Сколько организаций-обманщиков из Алтайского края?

Фото: unsplash.com

Для обманщиков регион проживания жертвы не имеет значения, поскольку большее количество пирамид работают в интернете и там же активно рекламируют себя. По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в нашем регионе пока нет пострадавших от экономических онлайн-игр. Зато от финансовых пирамид есть. Только в этом году в суд направлено три уголовных дела, которые состоят почти из 70 эпизодов преступной деятельности.

Чтобы пресекать деятельность пирамид, Банк России ведет постоянную работу по их выявлению, совершенствуя методы поиска злоумышленников. Информацию о выявленных фактах направляет в правоохранительные органы и ФАС России. За полгода ограничили доступ более чем к 5 тыс. подозрительных и нелегальных финансовых ресурсов в интернете.

Центробанк напоминает: организация, ведущая деятельность на финансовом рынке, должна иметь соответствующее свидетельство. Проверить легальность компании можно на сайте Банка России, а в мобильном приложении "ЦБ онлайн" еще и проконсультироваться со специалистами. Банк России на сайте ведет предупредительный список, в котором содержатся подозрительные организации. Реестр обновляется каждый день. В списке нелегалов сейчас более 60 организаций из Алтайского края.