Заморозки ударят по четырем российским регионам. Похолодает ли в Алтайском крае?

В регионе до конца недели ожидается более прохладная и неустойчивая погода

21 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ночные заморозки до -2 градусов прогнозируются в четырех регионах 21 и 22 июня, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет о Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях – все расположены в Центральной России. Как отметил ученый, заморозки здесь в данный период это "редчайшее явление".

А вот про Сибирь и, в частности Алтайский край, специалист ничего не уточнил.

По данным регионального Гидрометцентра, похолодания до минусовых температур в крае не ожидается. Тем не менее до конца недели синоптики прогнозируют более прохладную и неустойчивую погоду с кратковременными осадками и грозами.