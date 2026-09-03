Заморозки в Алтайском крае продержатся до 5 сентября

Настоящие погодные качели: по ночам минусовые температуры, а днем ожидается +20 градусов и выше

03 сентября 2026, 13:50, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае местами до 5 сентября при прояснениях сохранятся заморозки, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Интенсивность — до -2 градусов", — уточнили синоптики.

Алтайский край

Ночью 4 сентября. Температура +2...+7 градусов, местами заморозки 0...-2 градуса. Местами по востоку небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 4 сентября. Температура +16...+21 градус. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 5 сентября. Температура +2...+7 градусов, местами по западу до +12 градусов, в предгорьях местами заморозки 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 5 сентября. Температура +19...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 6 сентября. Температура +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 6 сентября. Температура +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Барнаул

Ночью 4 сентября. Температура +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Днем 4 сентября. Температура +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

Ночью 5 сентября. Температура +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Днем 5 сентября. Температура +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Ночью 6 сентября. Температура +6...+8 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Днем 6 сентября. Температура +21...+23 градуса. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.