Зампред АКЗС Денис Голобородько отдал голос на выборах прямо во время утренней пробежки
Депутат показал удобство системы дистанционного электронного голосования
19 сентября 2026, 15:25, ИА Амител
Заместитель председателя парламента Алтайского края, депутат АКЗС Денис Голобородько проголосовал на выборах с телефона во время пробежки в парке "Изумрудный".
По его словам, подобный формат он уже использовал ранее.
"Для себя уже не в первый раз выбираю дистанционное электронное голосование. Это быстро и просто. Не нужно искать время для похода на участок — берешь телефон и голосуешь там, где удобно", — сказал депутат.Аналогичным решением воспользовались свыше 250 тысяч жителей Алтайского края, заблаговременно оформивших регистрацию в системе. Остальные могут проголосовать в традиционном формате — лично прийти на избирательные пункты. Голосование за кандидатов в Государственную Думу и региональное Заксобрание продлится до 20 сентября.
Денис Голобородько призвал жителей региона найти время и сделать выбор в пользу будущего Алтайского края. Для этого в регионе работает 1659 участков для голосования. В субботу, 19 сентября, прийти можно до 20 часов вечера. В воскресенье отдать свой голос можно с 8 утра до 20 вечера.
21:34:13 20-09-2026
И зачем этот перформанс? Ну проголосовал и проголосовал. Сидя дома спокойно крыжей натыкать на буке влом? Зачем это представление?
09:16:19 21-09-2026
Он всегда на пробежку с оператором выходит?