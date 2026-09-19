Зампред АКЗС Денис Голобородько отдал голос на выборах прямо во время утренней пробежки

Депутат показал удобство системы дистанционного электронного голосования

19 сентября 2026, 15:25, ИА Амител

Денис Голобородько / Скриншорт из видео

Заместитель председателя парламента Алтайского края, депутат АКЗС Денис Голобородько проголосовал на выборах с телефона во время пробежки в парке "Изумрудный".

По его словам, подобный формат он уже использовал ранее.

"Для себя уже не в первый раз выбираю дистанционное электронное голосование. Это быстро и просто. Не нужно искать время для похода на участок — берешь телефон и голосуешь там, где удобно", — сказал депутат.Аналогичным решением воспользовались свыше 250 тысяч жителей Алтайского края, заблаговременно оформивших регистрацию в системе. Остальные могут проголосовать в традиционном формате — лично прийти на избирательные пункты. Голосование за кандидатов в Государственную Думу и региональное Заксобрание продлится до 20 сентября.

Денис Голобородько призвал жителей региона найти время и сделать выбор в пользу будущего Алтайского края. Для этого в регионе работает 1659 участков для голосования. В субботу, 19 сентября, прийти можно до 20 часов вечера. В воскресенье отдать свой голос можно с 8 утра до 20 вечера.