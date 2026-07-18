Пострадавшие также не останутся без компенсации

18 июля 2026, 22:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате атаки БПЛА на склады в Тамбовской и Московской областях, получат от компании 2 млн рублей, сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 млн рублей.

«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения», — написала она в посте.

Напомним, в результате удара украинского беспилотника по логистическому центру в Котовске погибли семь сотрудников компании. Еще 24 человека пострадали.