НОВОСТИПроисшествия

Дроны атаковали два склада Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях

Пострадали несколько человек

22 июля 2026, 10:13, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Логистические комплексы Wildberries эвакуировали в Краснодаре и Невинномысске, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечает 93.ru со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, из-за атаки на склад пострадали три человека, их доставили в больницу.

«В оперштабе Кубани сообщили, что "в Краснодаре в результате падения беспилотников загорелся складской комплекс", но не уточнили, какой именно объект», — пишет издание.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», — отметил глава региона.

В регионе ночью ввели режим беспилотной опасности, который отменили в шесть утра. В Краснодарском крае работают системы ПВО.

Напомним, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в Котовске и Электростали, что привело к ранениям более 80 человек, семь человек погибли. Как сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Ким, семьи погибших получат по 2 млн рублей, пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 млн рублей.

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

ООН: удар ВСУ по Wildberries могут квалифицировать как военное преступление

Если в ходе проверки будет установлено, что объект Wildberries не использовался в военных целях, атака может подпадать под признаки нарушения международного гуманитарного права
НОВОСТИПолитика
Читайте также в сюжете: Атаки дронов на склады Wildberries
       

Комментарии 7

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Трагати

10:17:31 22-07-2026

сша давно был стерли в пыль территорию старта

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Гость

12:37:34 22-07-2026

Трагати (10:17:31 22-07-2026) сша давно был стерли в пыль территорию старта ... маловероятно

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Гость

10:20:49 22-07-2026

почему опять на ягодки?

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Гость

11:55:04 22-07-2026

Гость (10:20:49 22-07-2026) почему опять на ягодки?... На Озон тоже были налеты. Но отбились. Без серьезных последствий.

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медведь-шатун

10:50:07 22-07-2026

Ну что то с Ираном не получается и у США в пыль....

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Гость

11:02:13 22-07-2026

Враг вероломно напал на наши магазины.

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Гость

12:36:57 22-07-2026

а что озон и вайлдбериз у нас стратегические объекты!?
или просто идёт делёжка рынка?!... под видом...

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