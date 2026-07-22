Дроны атаковали два склада Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях
Пострадали несколько человек
22 июля 2026, 10:13, ИА Амител
Логистические комплексы Wildberries эвакуировали в Краснодаре и Невинномысске, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
«Эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.
Как отмечает 93.ru со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, из-за атаки на склад пострадали три человека, их доставили в больницу.
«В оперштабе Кубани сообщили, что "в Краснодаре в результате падения беспилотников загорелся складской комплекс", но не уточнили, какой именно объект», — пишет издание.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.
«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», — отметил глава региона.
В регионе ночью ввели режим беспилотной опасности, который отменили в шесть утра. В Краснодарском крае работают системы ПВО.
Напомним, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в Котовске и Электростали, что привело к ранениям более 80 человек, семь человек погибли. Как сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Ким, семьи погибших получат по 2 млн рублей, пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 млн рублей.
10:17:31 22-07-2026
сша давно был стерли в пыль территорию старта
12:37:34 22-07-2026
Трагати (10:17:31 22-07-2026) сша давно был стерли в пыль территорию старта ... маловероятно
10:20:49 22-07-2026
почему опять на ягодки?
11:55:04 22-07-2026
Гость (10:20:49 22-07-2026) почему опять на ягодки?... На Озон тоже были налеты. Но отбились. Без серьезных последствий.
10:50:07 22-07-2026
Ну что то с Ираном не получается и у США в пыль....
11:02:13 22-07-2026
Враг вероломно напал на наши магазины.
12:36:57 22-07-2026
а что озон и вайлдбериз у нас стратегические объекты!?
или просто идёт делёжка рынка?!... под видом...