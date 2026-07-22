Пострадали несколько человек

22 июля 2026, 10:13, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Логистические комплексы Wildberries эвакуировали в Краснодаре и Невинномысске, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечает 93.ru со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, из-за атаки на склад пострадали три человека, их доставили в больницу.

«В оперштабе Кубани сообщили, что "в Краснодаре в результате падения беспилотников загорелся складской комплекс", но не уточнили, какой именно объект», — пишет издание.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», — отметил глава региона.

В регионе ночью ввели режим беспилотной опасности, который отменили в шесть утра. В Краснодарском крае работают системы ПВО.

Напомним, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в Котовске и Электростали, что привело к ранениям более 80 человек, семь человек погибли. Как сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Ким, семьи погибших получат по 2 млн рублей, пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 млн рублей.