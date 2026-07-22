СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске

22 июля 2026, 13:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на логистические объекты, сообщает "Коммерсантъ".

По данным следствия, в ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по складским комплексам в Краснодаре и Невинномысске.

Атаке подверглись логистические центры компании Wildberries. Основатель маркетплейса Татьяна Ким подтвердила факт ударов, поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию персонала и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В результате террористических атак пострадали мирные граждане: