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СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске

22 июля 2026, 13:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на логистические объекты, сообщает "Коммерсантъ".

По данным следствия, в ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по складским комплексам в Краснодаре и Невинномысске.

Атаке подверглись логистические центры компании Wildberries. Основатель маркетплейса Татьяна Ким подтвердила факт ударов, поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию персонала и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В результате террористических атак пострадали мирные граждане:

  • в Краснодаре десять человек получили ранения после падения обломков БПЛА на складской комплекс, где также вспыхнул пожар. Фрагменты дронов попали в два многоквартирных и два частных дома, однако обошлось без жертв;
  • в Невинномысске Ставропольского края медицинская помощь потребовалась пяти сотрудникам склада. Из-за возгорания на окраине города введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня;
  • в Армавире один человек погиб в результате удара по складу.
Компания Wildberries / Фото: amic.ru

"Нет слов, чтобы описать все чувства". Татьяна Ким прокомментировала атаки на Wildberries

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске
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Комментарии 3

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Гость

13:45:13 22-07-2026

есть хоть одно уголовное дело на эту тему, когда виновные понесли наказание?
возбуждают дела постоянно - каков результат?

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Гость

16:48:30 22-07-2026

какая ерудна про дела какие то. Как ведется защита, как государство гарантирует безопасность?! вообще доколе такая тема - беззащитность внутренних территорий России!!! это уже вообще аопиюще

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Гость

20:52:22 22-07-2026

Гость (16:48:30 22-07-2026) какая ерудна про дела какие то. Как ведется защита, как гос... Главное, высказать озабоченность! ДО минусаторов ну никак ничего не доходит!

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