СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries
22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске
22 июля 2026, 13:40, ИА Амител
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на логистические объекты, сообщает "Коммерсантъ".
По данным следствия, в ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по складским комплексам в Краснодаре и Невинномысске.
Атаке подверглись логистические центры компании Wildberries. Основатель маркетплейса Татьяна Ким подтвердила факт ударов, поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию персонала и пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
В результате террористических атак пострадали мирные граждане:
- в Краснодаре десять человек получили ранения после падения обломков БПЛА на складской комплекс, где также вспыхнул пожар. Фрагменты дронов попали в два многоквартирных и два частных дома, однако обошлось без жертв;
- в Невинномысске Ставропольского края медицинская помощь потребовалась пяти сотрудникам склада. Из-за возгорания на окраине города введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня;
- в Армавире один человек погиб в результате удара по складу.
13:45:13 22-07-2026
есть хоть одно уголовное дело на эту тему, когда виновные понесли наказание?
возбуждают дела постоянно - каков результат?
16:48:30 22-07-2026
какая ерудна про дела какие то. Как ведется защита, как государство гарантирует безопасность?! вообще доколе такая тема - беззащитность внутренних территорий России!!! это уже вообще аопиюще
20:52:22 22-07-2026
Гость (16:48:30 22-07-2026) какая ерудна про дела какие то. Как ведется защита, как гос... Главное, высказать озабоченность! ДО минусаторов ну никак ничего не доходит!