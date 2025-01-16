Защита возможного маньяка Манишина начала представлять доказательства в суде

Также суд допросил последнего оставшегося свидетеля, которого откладывали "на потом"

16 января 2025, 16:20, Антон Дегтярев

Виталий Манишин с адвокатом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начала представлять доказательства по делу в Калманском районном суде 15 января 2025 года. Также там опросили последнего оставшегося свидетеля, которого откладывали "на потом". Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

"Предоставляет доказательства сторона защиты. По ходатайству адвоката оглашали материалы дела, не предоставленные ранее. Далее позицию защита свою не озвучила – только в судебном заседании будет понятно, что они дальше хотят исследовать. Пока неизвестно, будет ли защита заявлять еще свидетелей", – отметили в суде.

Следующее заседание состоится 20 января в 11 часов. На нем сторона защиты продолжит представлять доказательства. После того как адвокат закончит, начнутся судебные прения.

Отметим, что на суде уже закончили опрашивать свидетелей по обвинительному заключению, также суд разобрал все 11 убийств, приписываемых Манишину: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. После этого были опрошены около 50 "общих" свидетелей, которые не были связаны с конкретными эпизодами. 1 ноября 2024 года Манишину продлили меру пресечения до 21 февраля 2025 года – до этой даты суд намерен вынести приговор Манишину.

В СИЗО Манишин оказался в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. В беседах со следователем Манишин "раскололся" и рассказал о еще десяти преступлениях. Подробности всех убийств можно прочитать здесь.

В мае 2024 года в Калманском районном суде Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").