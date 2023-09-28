Манишину продлили меру пресечения до 15 ноября включительно

28 сентября 2023, 13:55, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: Администрация Калманского района

Октябрьский районный суд Барнаула 28 сентября продлил меру пресечения Виталию Манишину, который является главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка. В СИЗО Манишин пробудет до 15 ноября 2023 года включительно. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Срок пребывания Манишина в СИЗО истекал 1 октября 2023 года. Поэтому 25 сентября в суд ушли материалы о продлении срока его содержания под стражей. Заседание состоялось 28 сентября в закрытом режиме.

Отметим, что в прошлый раз Манишину продлили меру пресечения 14 июля 2023 года. А 11 июля суд отказал ему в переводе на домашний арест.

В СИЗО Манишина поместили 18 мая 2023 года – сразу после задержания. Под арест 52-летнего Манишина поместили из-за подозрений в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зелёная Дубрава Родинского района. СМИ и источники amic.ru сообщали, что он признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – и еще трех девушек (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой), а также 54-летней Валентины Михайлюковой.

При этом следствие пока официально не обвинило Манишина в преступлениях "политеховского" маньяка. Главным подозреваемым по этому делу был Александр Анисимов, которого опознало сразу несколько студенток "политеха". Он покончил с собой в 2000 году и после этого убийства в Барнауле прекратились.

Всего, по официальной версии, на счету "политеховского" маньяка пять абитуриенток АлтГТУ. Однако к его преступлениям приписывают убийства еще четырех девушек и двух женщин.