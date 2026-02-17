Застройщик рассказал, на каком этапе возведение резиденций "Сахаров Парк" в Барнауле

До конца февраля будущим резидентам третьей Башни дарят машино-место

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула продолжается строительство резиденций "Сахаров Парк". Проект реализуют даже с опережением графика, формируя новый облик премиального пространства города. А для будущих резидентов Башни № 3 застройщик подготовил щедрый подарок — машино-место в подземном паркинге.

Резиденции

Резиденции "Сахаров Парк" — это три 16-этажные Башни, которые объединят трехэтажными Секциями с жилыми и коммерческими помещениями. Сейчас во второй Башне строители утепляют фасад и облицовывают его керамическим кирпичом. Одновременно монтируют внутренние системы вентиляции и продолжают кладку наружных и внутренних стен верхнего технического этажа и подвала. В Башне № 3 идут монолитные работы на уровне 16-го и технического этажей, а также кладка наружных и внутренних стен седьмого этажа.

В третьей Секции продолжаются бетонные работы, строители приступили к устройству монолитных конструкций третьего этажа. А в Секции № 1 ведут земляные работы — в середине февраля планируют перейти к армированию фундаментной плиты. Во второй — армируют и бетонируют вертикальные конструкции первого этажа.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

Парковка

В подземном паркинге продолжаются работы по бетонированию. Параллельно выполняются гидроизоляция и утепление наружных стен.

Для будущих резидентов Башни № 3 до конца февраля действует привилегия — при покупке резиденции машино-место на подземной парковке в подарок. Обычно паркинг рассматривают как отдельную опцию комфорта, однако с 10.12.2025 до 28.02.2026 года он уже включен в стоимость резиденций. На данный момент осталось всего два лота с таким предложением*.Подземный паркинг "Сахаров Парка" проектируют как приватное защищенное пространство. Доступ сюда организуют по госномеру автомобиля, а попасть к машине можно будет напрямую на лифте. Также предусмотрены современные системы видеонаблюдения и продуманная схема размещения машино-мест, рассчитанная на автомобили разного размера. Более подробную информацию можно получить в центре продаж.

Как будет выглядеть подземная парковка в "Сахаров Парке" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Напомним, премиальный проект на площади Сахарова в центре Барнаула формирует новый формат жилой среды в краевой столице. Комплекс объединит резиденции и продуманное благоустройство с акцентом на природу и современный дизайн. Территория займет более 10 тыс. кв. метров, около трети площади предусмотрено под зеленые зоны — газоны, кустарники и деревья.

Центр продаж: Барнаул, Социалистический пр., 109

Пн-пт — 10:00–19:00; сб, вс — по предварительной договоренности

Тел.: +7 (3852) 570-777

Сайт

*Предложение ограничено. Подробности уточняйте в центре продаж + 7 (3852) 570-777

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22"

