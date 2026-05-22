Завершено голосование конкурса "Звезда Амик. Дети". Имена победителей

Победителей ждем 24 мая на награждении

22 мая 2026, 13:14, ИА Амител

Голосование конкурса "Звезда Амик. Дети" завершено и мы готовы огласить имена победителей в каждой подкатегории.

Победители

Первое место в подкатегории "Девочки 1,5–3 года": Гриценко Елизавета, 3 года

Первое место в подкатегории "Девочки 4–6 лет": Першаева Маргарита, 4 года

Первое место в подкатегории "Девочки 7–10 лет": Соколова Милана, 10 лет

Первое место в подкатегории "Мальчики 1,5–3 года": Майер Сэмюэль, 1,8 года

Первое место в подкатегории "Мальчики 4–6 лет": Мельник Дмитрий, 6 лет

Первое место в подкатегории "Мальчики 7–10 лет": Дегтярев Тимур, 7 лет

Обратим ваше внимание, что мы видели все ваши жалобы на подозрение в накрутке голосов у некоторых участников. Мы доверяем механизму голосования во "ВКонтакте" и принимаем его результаты. Проголосовать можно было лишь один раз и только являясь пользователем соцсети и подписчиком нашего сообщества. А победителями специальной номинации от ТРЦ "Арена" становятся Фоменко Валерий и Кощеева София. Поздравляем всех с заслуженной победой! Победителей ждем 24 мая на награждении, подробнее напишем вам в личные сообщения. Всем большое спасибо за участие!Генеральный партнер конкурса — ТРЦ "Арена". Партнеры конкурса — развлекательный центр "Вот это да!", студия дизайна волос "Просто", визуальная мастерская "Просто", фотограф Екатерина Алеева, модельная школа Романа Попова.