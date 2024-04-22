Заворотнюк назвала бредом слухи о своей госпитализации

Об этом сообщил ее концертный директор

22 апреля 2024, 07:45, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк опровергла слухи о своей госпитализации. Звезда "Моей прекрасной няни" борется с раком мозга с 2019 года.

Накануне появились слухи о том, что артистку срочно доставили в больницу и рассматривается возможность операции. Информацию об этом Заворотнюк уже прокомментировала своему концертному директору Станиславу Христову.

"Получил от Насти СМС: "Бред, отстань", – цитирует его Pravda.ru.

Добавим, что семья Заворотнюк никак не комментирует состояние ее здоровья. Также неизвестно, как сейчас выглядит актриса.