Жалобы на приговор "барнаульскому маньяку" поступили в краевой суд
Одна из потерпевших считает назначенное наказание слишком мягким
22 января 2026, 19:30, ИА Амител
Апелляционные жалобы на приговор Виталию Манишину, признанному виновным в серии убийств девушек в период с 1989 по 2000 год, поступили в Алтайский краевой суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Иски подали обе стороны. Адвокат Манишина, действуя вопреки воле своего подзащитного (который сам от апелляции отказался), указывает в жалобе на "наличие признаков самооговора". Именно этот довод дает защитнику право оспаривать приговор, не согласовывая позицию с осужденным.
При этом одну из жалоб подала и потерпевшая по делу, которая считает назначенное наказание слишком мягким.
Напомним, Виталий Манишин был признан виновным в совершении 11 убийств в период с 1989 по 2000 год. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы: первые семь лет он должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Сроки должны складываться за каждое преступление. 120 лет тюрьмы вот это справедливый приговор и одиночная камера.