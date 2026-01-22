Жалобы на приговор "барнаульскому маньяку" поступили в краевой суд

Одна из потерпевших считает назначенное наказание слишком мягким

22 января 2026, 19:30, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Апелляционные жалобы на приговор Виталию Манишину, признанному виновным в серии убийств девушек в период с 1989 по 2000 год, поступили в Алтайский краевой суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Иски подали обе стороны. Адвокат Манишина, действуя вопреки воле своего подзащитного (который сам от апелляции отказался), указывает в жалобе на "наличие признаков самооговора". Именно этот довод дает защитнику право оспаривать приговор, не согласовывая позицию с осужденным.

При этом одну из жалоб подала и потерпевшая по делу, которая считает назначенное наказание слишком мягким.

Напомним, Виталий Манишин был признан виновным в совершении 11 убийств в период с 1989 по 2000 год. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы: первые семь лет он должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.