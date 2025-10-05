"Он хотел забыть убийства". Оперативник, который поймал маньяка Манишина, дал интервью

Иван Ерыкин рассказал о том, что не было известно общественности в деле "политеховского" маньяка

05 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Иван Ерыкин, оперативник по делу Манишина / Фото: кадр из видео с канала Suleymanov

В эксклюзивном интервью для нового YouTube-канала Анатолия Сулейманова бывший подполковник уголовного розыска Алтайского края Иван Ерыкин рассказал ранее неизвестные подробности поимки одного из самых загадочных серийных убийц России – Виталия Манишина, совершившего 11 убийств с 1989 по 2000 год. Ключевые особенности расследования • Дело возобновили в 2016 году небольшой группой оперативников, а Ерыкин присоединился к расследованию только в 2020-м; • ДНК-экспертиза была невозможна из-за разложения тел, поэтому следствие опиралось на косвенные улики и оперативную работу; • Манишин тщательно планировал преступления – подходил к жертвам под видом помощника возле учебных заведений Барнаула; • после первых убийств маньяк вел обычную жизнь – женился, растил детей, но брак распался. Экстрасенсы «Он хотел забыть об убийствах. Пытался заглушить чувство вины через народную магию и даже обращался к экстрасенсам, чтобы забыть о преступлениях», – рассказал Ерыкин. После последних убийств в 2000 году Манишин прекратил преступления из-за эмоциональной нестабильности и страха. Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова Тактика допроса Оперативник описал процесс как диалог, где маньяк пытался манипулировать следователями: «Мы методично опровергали его ложные показания, и в итоге он начал признаваться – сначала в убийстве 1989 года, затем – в других». Сравнение с другими маньяками Ерыкин провел параллель с убийцей Арумбаевым, отметив ключевое отличие, – если тот действовал из ненависти, то Манишиным двигала потребность в близости, а убийство было способом сокрытия насилия. Судьба маньяка Приговоренный к 25 годам колонии Манишин может претендовать на отправку в зону СВО, но следователи надеются, что он останется в заключении. «Семьи жертв до сих пор несут эту боль, и наша задача – обеспечить, чтобы справедливость восторжествовала», – подчеркнул экс-оперативник.