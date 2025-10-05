"Он хотел забыть убийства". Оперативник, который поймал маньяка Манишина, дал интервью
Иван Ерыкин рассказал о том, что не было известно общественности в деле "политеховского" маньяка
05 октября 2025, 17:00, ИА Амител
В эксклюзивном интервью для нового YouTube-канала Анатолия Сулейманова бывший подполковник уголовного розыска Алтайского края Иван Ерыкин рассказал ранее неизвестные подробности поимки одного из самых загадочных серийных убийц России – Виталия Манишина, совершившего 11 убийств с 1989 по 2000 год.
Ключевые особенности расследования
• Дело возобновили в 2016 году небольшой группой оперативников, а Ерыкин присоединился к расследованию только в 2020-м;
• ДНК-экспертиза была невозможна из-за разложения тел, поэтому следствие опиралось на косвенные улики и оперативную работу;
• Манишин тщательно планировал преступления – подходил к жертвам под видом помощника возле учебных заведений Барнаула;
• после первых убийств маньяк вел обычную жизнь – женился, растил детей, но брак распался.
Экстрасенсы
«Он хотел забыть об убийствах. Пытался заглушить чувство вины через народную магию и даже обращался к экстрасенсам, чтобы забыть о преступлениях», – рассказал Ерыкин.
После последних убийств в 2000 году Манишин прекратил преступления из-за эмоциональной нестабильности и страха.
Тактика допроса
Оперативник описал процесс как диалог, где маньяк пытался манипулировать следователями:
«Мы методично опровергали его ложные показания, и в итоге он начал признаваться – сначала в убийстве 1989 года, затем – в других».
Сравнение с другими маньяками
Ерыкин провел параллель с убийцей Арумбаевым, отметив ключевое отличие, – если тот действовал из ненависти, то Манишиным двигала потребность в близости, а убийство было способом сокрытия насилия.
Судьба маньяка
Приговоренный к 25 годам колонии Манишин может претендовать на отправку в зону СВО, но следователи надеются, что он останется в заключении.
«Семьи жертв до сих пор несут эту боль, и наша задача – обеспечить, чтобы справедливость восторжествовала», – подчеркнул экс-оперативник.
18:30:16 05-10-2025
Зачем маньяк на СВО??? 😱😱😱
20:24:22 05-10-2025
Счетлана (18:30:16 05-10-2025) есть шанс искупить кровью.
Или хотите платить отчисления на его содержания в тюрьме ?
19:22:38 05-10-2025
А как же теперь с тем человеком, кого изначально обвиняли получается несправедливо, который во время следственного эксперимента сбросился с 9 этажа? Получается, выбивали показания, кто -нибудь понесет наказание за это? Амик, освятите тему
21:37:48 05-10-2025
Гость (19:22:38 05-10-2025) А как же теперь с тем человеком, кого изначально обвиняли по... Вот именно, за бездарную работу и доведение человека до самоубийства погононосители на СВО не хотят пойти, чтобы искупить кровью убийство человека? Их там куча целая наберется.
21:14:02 05-10-2025
Оперативник, который поймал маньяка Манишина, дал интервью.
Какое интервью? О чем оно? В 2020 году он присоеденился к группе оперов и его поймал))) Не болтайте ерунду. Почему никто не пишет правду. Откуда у них появилась информация кто маньяк. Они это тщательно скрывают. Получили награды и звания. А информацию им сообщил человек по электронной почте конкретно указав возраст маньяка и какое учебное заведение он окончил (ветфак сельхоза). Без этого человека они бы не нашли маньяка. Как всегда под себя подгребли горе искатели.
21:36:22 05-10-2025
Не верю, фуфло. Не знаю, зачем он согласился на это, наверное, есть серьёзная причина, но этот репортаж добавил ещё больше сомнений. Ссылались на данные генетической экспертизы, но оказывается, материал деградировал. Менты закрыли свой висяк, остальное чушь собачья. Возможно, у него рак или типа того, и он оказывает услугу ради детей, или чего-то ещё.
21:41:24 05-10-2025
Расскажите про Анисимова и тех кто его запытал !!!
03:14:55 06-10-2025
Гость (21:41:24 05-10-2025) Расскажите про Анисимова и тех кто его запытал !!!... Расскажут лет через 100, когда их внуки наденут их форму (ибо комбайнерами, слесарями и пр. они почему-то не становятся ). И будут рассказывать, какие у них были деды-герои, маньяков ловили.
10:39:18 06-10-2025
Как цинично звучит слово «методично».
Как вы с него выбивали, да и со всех остальных людей (но к Манишину это не относится), он не человек. Мы всё знаем.