Суд назначил Виталию Манишину 25 лет лишения свободы за преступления "политеховского" маньяка

02 октября 2025, 06:00, Антон Дегтярев

Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

1 октября 2025 года Калманский районный суд вынес приговор "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. Он получил 25 лет лишения свободы за убийства 11 девушек и изнасилование большинства из них. Amic.ru рассказывает, как Манишину выносили приговор, признал ли он вину и что говорил в последнем слове.

Как Манишину объявили приговор?

Приговор Манишину объявили в Железнодорожном районном суде, так как здание Калманского районного суда сейчас находится на ремонте. При этом заседание было открытым для СМИ, в отличие от всего процесса, который проходил в закрытом режиме.

За час до вынесения приговора у здания начали толпиться журналисты и слушатели – в основном студенты. Чуть поодаль сидели родственники погибших девушек. Сначала в зал заседания завели самого Манишина. После этого туда пустили родственников, среди которых был отец последней погибшей девушки, Ксении Киргизовой, Владимир Киргизов. Затем в зал позволили войти журналистам и слушателям.

Родственники погибших входят в зал судебного заседания / Фото: amic.ru

Последней зашла судья, которая зачитала решение по делу. В итоге по двум статьям УК РФ – 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") – Манишин получил 25 лет, из которых первые семь проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Причем один день в СИЗО ему посчитают как один день за решеткой. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших (родственников жертв) о возмещении им морального вреда.

Таким образом, суд вынес приговор, который ранее запросил для Виталия Манишина прокурор. Пожизненного наказания подсудимому дать не могли, потому что срок давности по его преступлениям уже истек. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

При этом сам Манишин слушал приговор молча, повернувшись к журналистам, слушателям и родственникам погибших спиной. Фоторепортаж с вынесения приговора можно посмотреть здесь.

Виталий Манишин слушает приговор / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

"Защитник усматривает основания для самооговора"

Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он сознался еще в десяти убийствах. А именно его жертвами стали Чодураа Ооржак, Светлана Филипченко, Наталья Бердышева, Юлия Техтиекова, Елена Анисимова, Валентина Михайлюкова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

В мае 2024 года по делу стартовал суд. На нем Манишин признал вину и раскаялся, но отказался давать показания по обстоятельствам дела, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя, рассказала журналистам старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Телилицина.

9 июля 2025 года по делу завершилось судебное следствие, а 20 августа – прения, на которых прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. Адвокат же заявляла, что Манишин себя оговорил и что доказательств его вины недостаточно.

«Адвокат считает, что совокупности доказательств, которые подтверждали бы его вину, в материалах дела не содержится. Доказательства, которые представлены стороной обвинения, не убеждают ее в виновности подзащитного. Поэтому защитник усматривает основания для самооговора. Но при этом она не объяснила, по каким причинам и в связи с чем Манишин мог бы себя оговорить. Он последовательно говорил о том, что признает вину. И дополнений по этой позиции от него не поступило», – пояснила Телилицина.

Марина Телилицина (по центру) / Фото: amic.ru

"Раскаивается в содеянном"

29 сентября 2025 года Манишин выступил с последним словом в суде. В нем он также ничего конкретного по обстоятельствам обвинения не сказал, однако раскаялся и извинился перед родственниками погибших, пояснила Телилицина.

«Сколько бы Манишину ни пытались задать вопросы, подтверждает ли он ранее данные показания, может ли что-то добавить, он все время указывал на 51-ю статью Конституции и ни разу это решение не нарушил. В последнем слове он последовательно занимал эту позицию. <...> Также он заявил, что раскаивается в содеянном, признает свою вину, извинился перед потерпевшими и попросил суд учесть, что он активно способствовал предварительному следствию, дал признательные показания по всем эпизодам предъявленного обвинения, в том числе в ходе одной из проверок были обнаружены костные останки одной из потерпевших, которые не были найдены ранее», – отметила прокурор.

В итоге суд согласился с позицией гособвинения о доказанности вины Манишина по всем эпизодам, подчеркнула прокурор. Поэтому ему назначили максимально суровое наказание из возможных, сказала она.

Подробнее о деле Виталия Манишина можно прочитать здесь.

Родственники погибших девушек/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Кого убил Манишин?

Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Суд установил, что в 1989 году Манишин убил 17-летнюю Людмилу Обидину. Затем, в 1999 году, от его рук погибла 21-летняя Чодураа Ооржак. Также в 1999 году Манишин изнасиловал и задушил 27-летнюю Светлану Филипченко и 25-летнюю Наталью Бердышеву. А летом 2000 года убил 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Подробности обо всех этих жертвах можно узнать здесь.