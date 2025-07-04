Жаркий день. О погоде в Алтайском крае 4 июля

Воздух прогреется до +33 градусов

04 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Во второй половине июля установится жара / Фото: Причиненко Константин / Amic.ru

От +23 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.