Жаркий день. О погоде в Алтайском крае 4 июля
Воздух прогреется до +33 градусов
04 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Во второй половине июля установится жара / Фото: Причиненко Константин / Amic.ru
От +23 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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