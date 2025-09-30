Жена криминального авторитета Цапка пыталась замять пьяное ДТП дочери
Женщина заявила, что "будет думать", что делать, после чего перестала выходить на связь
30 сентября 2025, 21:21, ИА Амител
В Краснодаре произошел скандальный инцидент с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка. Как сообщает Shot, пьяная Анастасия Цапок на Mercedes протаранила стену частного дома, полностью разрушив две комнаты с мебелью и техникой.
Владелец дома, 63-летний Николай, рассказал, что в день аварии к нему приехала мать виновницы ДТП – Анжела-Мария Цапок. По словам мужчины, она осмотрела повреждения и пообещала полностью возместить ущерб.
Однако на следующий день, когда Николай вызвал оценщика и адвоката, женщина заявила, что "будет думать", что делать, после чего перестала выходить на связь.
Примечательно, что сама виновница ДТП не звонила пострадавшему и не извинилась. Владелец дома пока не раскрывает точную сумму ущерба, но отмечает, что, помимо внутренних помещений, серьезно поврежден фасад здания.
