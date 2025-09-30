НОВОСТИПроисшествия

Дочь криминального авторитета Цапка вместе с сыном прокурора влетела в дом под Таганрогом

Девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

30 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Mash
Фото: Mash

Под Таганрогом произошло громкое ДТП с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка.

По данным Mash, ночью 28 сентября в селе Николаевка Анастасия Цапок, находясь за рулем Mercedes AMG GT 63S, протаранила жилой дом. Автомобиль пробил стену, повредил крышу и разрушил несколько комнат.

Очевидцы утверждают, что девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На видео с места происшествия она угрожает сотрудникам ГАИ, запрещает вести съемку и обещает "проблемы и увольнения". При этом сама Анастасия не пострадала.

В салоне вместе с ней находился молодой человек, которого местные жители опознали как сына прокурора Таганрога.

Анастасия – дочь Сергея Цапка, главы кущевской ОПГ, приговоренного в 2013 году вместе с сообщниками к пожизненному лишению свободы за серию убийств в станице Кущевская.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

19:15:48 30-09-2025

С такими подушками безопасности запазухой и автомобильные подушки не нужны.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:42 30-09-2025

огого какая машина крепкая

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:46:47 30-09-2025

Доча авторитета и сына прокурора. Ну, чо - деньги к деньгам...
🤣

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:37 01-10-2025

Кхм... (19:46:47 30-09-2025) Доча авторитета и сына прокурора. Ну, чо - деньги к деньгам....
Смычка дочки кого надо с сынком кого надо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:14 30-09-2025

Хорошая машина, через дом считай проехала и ни каких травм

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:40 30-09-2025

В этих особях с рождения заложены гнилые гены. Жаль, что не самоликвидировались.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:57 30-09-2025

Очаровательно показательно

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:08:44 01-10-2025

новость фэйк

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:12 01-10-2025

Дочь криминального авторитета вместе с сыном прокурора... Семьями дружат? Интересы то одни.

  6 Нравится
Ответить
