Дочь криминального авторитета Цапка вместе с сыном прокурора влетела в дом под Таганрогом

Девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

30 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Mash

Под Таганрогом произошло громкое ДТП с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка.

По данным Mash, ночью 28 сентября в селе Николаевка Анастасия Цапок, находясь за рулем Mercedes AMG GT 63S, протаранила жилой дом. Автомобиль пробил стену, повредил крышу и разрушил несколько комнат.

Очевидцы утверждают, что девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На видео с места происшествия она угрожает сотрудникам ГАИ, запрещает вести съемку и обещает "проблемы и увольнения". При этом сама Анастасия не пострадала.

В салоне вместе с ней находился молодой человек, которого местные жители опознали как сына прокурора Таганрога.

Анастасия – дочь Сергея Цапка, главы кущевской ОПГ, приговоренного в 2013 году вместе с сообщниками к пожизненному лишению свободы за серию убийств в станице Кущевская.