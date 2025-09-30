Дочь криминального авторитета Цапка вместе с сыном прокурора влетела в дом под Таганрогом
Девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения
30 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
Под Таганрогом произошло громкое ДТП с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка.
По данным Mash, ночью 28 сентября в селе Николаевка Анастасия Цапок, находясь за рулем Mercedes AMG GT 63S, протаранила жилой дом. Автомобиль пробил стену, повредил крышу и разрушил несколько комнат.
Очевидцы утверждают, что девушка была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На видео с места происшествия она угрожает сотрудникам ГАИ, запрещает вести съемку и обещает "проблемы и увольнения". При этом сама Анастасия не пострадала.
В салоне вместе с ней находился молодой человек, которого местные жители опознали как сына прокурора Таганрога.
Анастасия – дочь Сергея Цапка, главы кущевской ОПГ, приговоренного в 2013 году вместе с сообщниками к пожизненному лишению свободы за серию убийств в станице Кущевская.
19:15:48 30-09-2025
С такими подушками безопасности запазухой и автомобильные подушки не нужны.
19:37:42 30-09-2025
огого какая машина крепкая
19:46:47 30-09-2025
Доча авторитета и сына прокурора. Ну, чо - деньги к деньгам...
🤣
09:41:37 01-10-2025
Смычка дочки кого надо с сынком кого надо.
20:35:14 30-09-2025
Хорошая машина, через дом считай проехала и ни каких травм
20:44:40 30-09-2025
В этих особях с рождения заложены гнилые гены. Жаль, что не самоликвидировались.
21:56:57 30-09-2025
Очаровательно показательно
01:08:44 01-10-2025
новость фэйк
11:15:12 01-10-2025
Дочь криминального авторитета вместе с сыном прокурора... Семьями дружат? Интересы то одни.