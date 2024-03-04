Женщина пострадала в столкновении двух легковых авто на улице Балтийской в Барнауле

Сотрудники полиции проводят проверку

04 марта 2024, 19:45, ИА Амител

Кадр с места аварии на улице Балтийской / Источник: "В курсе 22"

Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем 4 марта в Барнауле. Как рассказали в алтайской Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома по адресу улица Балтийская, 96.

В аварии приняли участие Renault Megane под управлением 46-летнего мужчины и ВАЗ-21074, за рулем которого был 23-летний водитель. Травмы получила 52-летняя пассажирка Renault – ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что еще одно ДТП с пострадавшим произошло при столкновении двух авто на улице Матросова. Проводится проверка.