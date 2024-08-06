Спасатели назвали число детей и взрослых, утонувших за купальный сезон на Алтае

Жителям в очередной раз напоминают, что купаться можно только на официально открытых пляжах

06 августа 2024, 16:04, ИА Амител

Предупреждающий знак / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 29 человек утонули с начала купального сезона, сообщили в госинспекции по маломерным судам.

"Из них четверо – дети", – рассказали в инспекции.

Всего в этом году в результате инцидентов на воде погибли 35 человек, включая пятерых детей.

Спасатели в очередной раз напоминают, что купаться можно только на официально открытых пляжах. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра взрослых.