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Спасатели назвали число детей и взрослых, утонувших за купальный сезон на Алтае

Жителям в очередной раз напоминают, что купаться можно только на официально открытых пляжах

06 августа 2024, 16:04, ИА Амител

Предупреждающий знак / Фото: МЧС Алтайского края
Предупреждающий знак / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 29 человек утонули с начала купального сезона, сообщили в госинспекции по маломерным судам.

"Из них четверо – дети", – рассказали в инспекции.

Всего в этом году в результате инцидентов на воде погибли 35 человек, включая пятерых детей.

Спасатели в очередной раз напоминают, что купаться можно только на официально открытых пляжах. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра взрослых.

Алтайский край Безопасность

Комментарии 1

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Гость

16:33:13 06-08-2024

А что всё, сезон закрыт?

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