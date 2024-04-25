Женщину спасли из горящего дома в Алтайском крае

Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали

25 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные спасли женщину из горящего дома в Камне-на-Оби. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в частном доме по улице Кирова.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета 8-го пожарно-спасательного отряда. Горение было ликвидировано на площади около 30 кв. м.

Из горящего дома спасли женщину. С отравлением продуктами горения ее отправили в больницу.

Информации о состоянии пострадавшей нет.