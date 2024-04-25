Женщину спасли из горящего дома в Алтайском крае
Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали
25 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные спасли женщину из горящего дома в Камне-на-Оби. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошло в частном доме по улице Кирова.
На место происшествия выезжали два пожарных расчета 8-го пожарно-спасательного отряда. Горение было ликвидировано на площади около 30 кв. м.
Из горящего дома спасли женщину. С отравлением продуктами горения ее отправили в больницу.
Информации о состоянии пострадавшей нет.
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