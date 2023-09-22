Женщину, убившую своих детей в Барнауле, похоронили в селе

Близкие уверены, что в день, когда все случилось, она была не в себе

22 сентября 2023, 11:03, ИА Амител

Кадр из видео

Женщину, убившую двоих детей и выпавшую с балкона многоэтажки, похоронили в одном из сел Алтайского края. Об этом рассказали ее близкие "МК".

Знакомые, которые описывали погибшую, уверены в том, что в обычном состоянии она не могла пойти на такой шаг. Для них это стало удивлением.

Близкая подруга женщины, посмотрев запись с камер видеонаблюдения, заявила, что она явно была не в себе в день трагедии.

Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире, тело их матери обнаружили возле соседнего 25-этажного дома. Погибшая оставила записку, в которой, по словам очевидцев, обвинила в случившемся мужа.