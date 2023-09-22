Женщину, убившую своих детей в Барнауле, похоронили в селе
Близкие уверены, что в день, когда все случилось, она была не в себе
22 сентября 2023, 11:03, ИА Амител
Женщину, убившую двоих детей и выпавшую с балкона многоэтажки, похоронили в одном из сел Алтайского края. Об этом рассказали ее близкие "МК".
Знакомые, которые описывали погибшую, уверены в том, что в обычном состоянии она не могла пойти на такой шаг. Для них это стало удивлением.
Близкая подруга женщины, посмотрев запись с камер видеонаблюдения, заявила, что она явно была не в себе в день трагедии.
Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли днем 15 сентября в квартире, тело их матери обнаружили возле соседнего 25-этажного дома. Погибшая оставила записку, в которой, по словам очевидцев, обвинила в случившемся мужа.
12:07:47 22-09-2023
закопать под забором, как собаку. Хотя зачем я так о собаках? Они не такие - своих детей не убивают...
12:49:53 22-09-2023
не в себе?! - естественно, ибо как себя она вести будет убивши 2х беззащитных детей?
12:59:29 22-09-2023
Говорят так, что бы мужа не тягали за доведения до самоубийства. Человек написал что он виноват. пусть проверяют.
14:03:31 22-09-2023
Гость (12:59:29 22-09-2023) Говорят так, что бы мужа не тягали за доведения до самоубийс... Абсолютно согласна. Мужик невинная овечка, всех кинул и смотал подальше, если б денег слал, проблем бы не было.....трусливый у....д
14:46:16 22-09-2023
Матьваша (14:03:31 22-09-2023) Абсолютно согласна. Мужик невинная овечка, всех кинул и смот... Тоже брошенка ?
14:45:56 22-09-2023
Мне эту несчастную тетку жалко. И детей своих, судя по всему она любила. Посмотрите на обстановку комнаты: чисто, книжки, игрушки. И если у неё действительно не психиатрическое заболевание, то как можно довести мать до такого поступка? Жить, судя по всему, она не хотела и детей бросить на кого-то не смогла. Кому нужны чужие дети?
14:56:31 22-09-2023
Абсолютно согласна. Мужик невинная овечка, всех кинул и смотал подальше, если б денег слал, проблем бы не было.....трусливый у....д --------------------А Вы точно знаете, что всё так и было? Я бы на Вашем месте не развешивала ярлыки, СК пусть расследует.
15:16:42 22-09-2023
Муж виноват. Доведение до убийства и самоубийства.
19:19:00 23-09-2023
Люди вы что совсем охренели. Эту убийцу детей и тем более самоубийцу слугу сатаны в лучшем случае зарыть на мусорке, а не осквернять свои кладбища.