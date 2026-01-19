Жилой квартал могут сформировать в центре Барнаула на месте заброшенного склада

Участок 36 соток можно расширить за счет выкупа соседних частных домов

19 января 2026, 08:05, ИА Амител

Заброшенная база на ул. Папанинцев, 182 / Фото: torgi.gov.ru

Участок 36 соток с заброшенным зданием выставили на торги в центре Барнаула, на ул. Папанинцев, 182 (рядом с пожарной частью). Территория потенциально подходит для жилищного строительства, однако новому собственнику придется сменить назначение участка.

Сейчас площадка предназначена для эксплуатации складских помещений. На ней также расположено нежилое здание площадью 955 квадратных метров. Оно было построено в 1963 году и сейчас почти разрушено. В документации к торгам указано, что имущественный комплекс принадлежит "Почте России".

Территория расположена в очаге жилой застройки. Рядом расположено несколько новых многоэтажных домов, ведется строительство пяти ЖК, еще для нескольких объектов подготовлены площадки, но с проектами на рынок девелоперы пока не вышли.

Начальная стоимость земли – 108 млн рублей (или 2,95 млн рублей за сотку). Высокая цена объяснима перспективами участка: инвестор может выкупить соседний частный сектор, увеличив площадь надела в два и более раза.

Кстати, в проекте планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодежной, пер. Ядринцева, ул. Шевченко, пер. Революционным) на продаваемом участке расположено два объекта административного назначения в два-три этажа. Однако инвестор может внести изменения в проект планировки и предусмотреть на этом месте жилой комплекс. Тем более что участок находится в зоне СОД-2*. Аукцион по продаже имущественного комплекса запланирован на 23 января 2026 года.

Справка

*СОД-2 – зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокированная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка и др.