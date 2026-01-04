"Дешевый" квартал и дорогой ЦУМ. Крупные стройки — 2025 в Барнауле
Облик города меняется благодаря новым зданиям и общественным пространствам
04 января 2026, 15:27, ИА Амител
Уходящий 2025 год, как и все предыдущие, внес свой вклад в обновление "лица" Барнаула. Новые стройки, начавшиеся в этот период, меняют и архитектурный облик города, и его восприятие. Традиционно одним из самых популярных районов, в которых кипело строительство, был центр города. Здесь в 2025 году начали свыше десяти жилых комплексов, несколько крупных административных и офисных зданий. Однако многоэтажки – лишь малая часть проектов, стартовавших в этом году. Amic.ru собрал подборку крупных строек, начало которым было положено в 2025-м.
ЖК на окраине
Проект квартала 2012 / Фото: Алексей Квасов
В начале 2025 года на ул. Власихинской начали застраивать квартал 2012 (ул. Власихинская, 212). В марте 2024-го площадку с торгов забрала компания "Союз" семьи Отмашкиных. Девелопер предложил за участок 428,6 млн рублей. А уже спустя год приступил к возведению первых трех домов. Один из них, согласно выданному разрешению на строительство, "Союз" должен сдать уже в 2027 году. Такой экстремально короткий срок объясним тем, что компания должна ежегодно отчислять в бюджет города 428,6 млн рублей. И платить будет до тех пор, пока не сдаст весь квартал.
Всего же на площадке должны построить 14 домов от 8 до 24 этажей. А это – свыше 3 тыс. квартир для 6 тыс. жителей. Также в микрорайоне должны появиться школа, детский сад, поликлиника, коммерческие и административные объекты.
Интересно, что проект стартовал с "шоковых" цен: риелторы сообщали, что стоимость квадратного метра начиналась от 90 тыс. рублей. Рынок новостроек Барнаула уже давно не видел таких низких цен: средняя стоимость квартир уже приблизилась к 140 тыс. рублей за "квадрат". В агентствах недвижимости отмечали, что супердешевое жилье разлетелось быстро.
«В 2025 году на рынок вышли несколько ЖК с пониженной стоимостью квадратного метра. В первую очередь это "Камчатка". Проект вызвал большой ажиотаж, дошло до того, что пятый корпус застройщик пока не запустил в продажу, а оставил тем людям, которым не хватило квартир в четвертом», – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.
Историческая стройка
Строительство ЦУМа в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Летом 2024-го в Барнауле снесли легендарное здание ЦУМа, построенное в 1964 году. За год работы практически не сдвинулись, и лишь в конце 2025-го, когда на объект зашел третий подрядчик ("СМК-Сибирь" из Новосибирска), на площадке закипела жизнь.
Сейчас за забором, огораживающим участок, виден башенный кран и грозная армированная конструкция будущих стен здания. Согласно проекту, на месте ЦУМа планируют возвести деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе.
Объект будет состоять из двухэтажного стилобата и башен высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят торговые пространства и заведения общепита, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров.
Кстати, в конце ноября 2025-го компании "Центрум" (именно она выступает инвестором проекта) одобрили изменение границ участка: к площадке будущего ЦУМа присоединят небольшой кусок земли для последующего благоустройства.
Самый молодой парк
Будущий парк 300-летия Барнаула, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru
Весной 2025 года в городе начали благоустраивать огромный пустырь за ТРЦ "Европа". Эту территорию решено назвать парком 300-летия Барнаула. В 2024 году зеленая зона победила в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства: за новый парк проголосовали более 9 тысяч человек.
В марте 2025-го был найден подрядчик, который взялся за первый этап восстановления зеленой зоны (всего их будет три). За несколько месяцев на территории уложили пешеходные дорожки и покрытие для площадок, завершили монтаж системы освещения.
На территории высадили около 200 деревьев, более двух тысяч кустарников, посадили газон. Кроме того, почти полностью были демонтированы старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор для безопасности. Ожидается, что в 2026-м благоустройство территории продолжится.
Суперполиклиника
Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: ООО "ПИ "Алтайгражданпроект"
Еще один крупный проект, стартовавший в 2025 году, – поликлиника на ул. Попова, 128. Она рассчитана на 700 посещений в смену, а стоимость работ по возведению объекта – 1,1 млрд рублей.
Согласно проекту, здание будет трехэтажным общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров. На первом этаже разместят кабинеты для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и отделение неотложной помощи. Второй этаж предназначен для участковых терапевтов, врачей общей практики и специалистов узкого профиля. На третьем этаже планируется оборудовать актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.
Ожидается, что первых пациентов медучреждение сможет принять уже в 2027 году.
Размороженный долгострой
Проект ЖК на ул. Советской Армии / Фото: предоставлено застройщиком
В 2025 году, спустя шесть лет, в Барнауле разморозили долгострой на ул. Советской Армии. ЖК начали возводить в 2019 году в рамках реновации аварийного квартала. За проект была ответственна компания "Барнаулкапстрой". Однако девелопер с обязательствами не справился: две площадки на ул. Советской Армии были заморожены, а затем выставлены на торги.
В 2025 году участок № 83а купила компания "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой"). Инвестор заказал экспертизу существующего "скелета" – каркаса в 11 этажей, который остался после того, как "Барнаулкапстрой" заморозил работы.
Ожидается, что обновленный ЖК будет 19-этажным и рассчитанным на 143 квартиры.
09:22:02 23-12-2025
да забудьте уже про цум
будет либо коробка жилая либо ТЦ
10:14:50 23-12-2025
Гость (09:22:02 23-12-2025) да забудьте уже про цумбудет либо коробка жилая либо ТЦ... ЦУМ конечно же не был ТЦ.
09:31:06 23-12-2025
Всякую ерунду несут.Давай другое всех устраивает как чистят дороги, как все парковки завалили, где эти 200 спец техники борцы невидимого фронта.
09:59:44 23-12-2025
"средняя стоимость квартир уже приблизилась к 140 тыс. рублей ..."
11:53:39 23-12-2025
Барнаул, постепенно становится городом "из которого надо бежать!"
23:09:48 23-12-2025
Гость (11:53:39 23-12-2025) Барнаул, постепенно становится городом "из которого надо беж... Можно подумать в других региональных центрах иная ситуация
23:47:38 04-01-2026
л (23:09:48 23-12-2025) Можно подумать в других региональных центрах иная ситуация... Заминусовали,а возразить и нечего)
14:03:59 05-01-2026
Гозть (23:47:38 04-01-2026) Заминусовали,а возразить и нечего)... Если не видишь, что у нас хуже, чем у соседей, то никто не сможет тебя переубедить. В этом вопросе достаточно глаза открыть и всё становится ясно
14:37:18 05-01-2026
л (23:09:48 23-12-2025) Можно подумать в других региональных центрах иная ситуация... а вы не думайте, просто посмотрите, как развиваются другие города.
11:57:04 23-12-2025
Когда-то уютный и зелёный летом город-сад уже превратился в каменные джунгли из сплошных человейников. Весь город - сплошной спальник. Вот только нормальной экологии нет вообще. Нет нормальной работы и уже никаких перспектив на будущее.
15:51:08 04-01-2026
Поток убили и еще добивают - разрушили поток ребята.Он был не ахти а сечас и эттго нет
16:55:23 04-01-2026
Гость (15:51:08 04-01-2026) Поток убили и еще добивают - разрушили поток ребята.Он был н...
ну, дома на Потоке - такое себе...
Да, станет человейником.
Парковок - нет. зелени - нет.
Зато дома красивые...
17:22:48 04-01-2026
Гость (15:51:08 04-01-2026) Поток убили и еще добивают - разрушили поток ребята.Он был н... Эти бараки давно уже нужно было убирать! Будет хороший район, я верю в это...
18:10:48 04-01-2026
последнее фото - ЗОНА для малолеток. 4-метровый забор и небо в клеть, а за клетью камеры (студии читай).
Вертухаи в кадр не воршли...
18:15:56 04-01-2026
"Объект будет состоять из двухэтажного стилобата и башен высотой 12 и 18 этажей".
Это кто-то сейчас может представить????? Если вся застройка микрорайона 5-ти этажки? То два таких фитиля (фа-ло-са) над всем городом на пригорке. Это как? Где эти ...... архитекторы и где их .... глаза????!!!! Там уже за администрацией такие же два фитиля. Так еще два!
21:07:57 04-01-2026
Андрей (18:15:56 04-01-2026) "Объект будет состоять из двухэтажного стилобата и башен выс... Вы, прям как дети.Все архитекторы, чьё мнение необходимо для одобрения новостройки, сидят на откатах. Им ср..ть на всё, что связано с общим концептуальным образом. ФАМИЛИИ НАНАДО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ?
14:39:04 05-01-2026
Гость (21:07:57 04-01-2026) Вы, прям как дети.Все архитекторы, чьё мнение необходимо дл... думаю все их и так знают.
21:20:39 04-01-2026
С "Научным" лопухнулись, а сколько пафоса...