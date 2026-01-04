"Дешевый" квартал и дорогой ЦУМ. Крупные стройки — 2025 в Барнауле

Облик города меняется благодаря новым зданиям и общественным пространствам

04 января 2026, 15:27, ИА Амител

Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Уходящий 2025 год, как и все предыдущие, внес свой вклад в обновление "лица" Барнаула. Новые стройки, начавшиеся в этот период, меняют и архитектурный облик города, и его восприятие. Традиционно одним из самых популярных районов, в которых кипело строительство, был центр города. Здесь в 2025 году начали свыше десяти жилых комплексов, несколько крупных административных и офисных зданий. Однако многоэтажки – лишь малая часть проектов, стартовавших в этом году. Amic.ru собрал подборку крупных строек, начало которым было положено в 2025-м.

ЖК на окраине

Проект квартала 2012 / Фото: Алексей Квасов

В начале 2025 года на ул. Власихинской начали застраивать квартал 2012 (ул. Власихинская, 212). В марте 2024-го площадку с торгов забрала компания "Союз" семьи Отмашкиных. Девелопер предложил за участок 428,6 млн рублей. А уже спустя год приступил к возведению первых трех домов. Один из них, согласно выданному разрешению на строительство, "Союз" должен сдать уже в 2027 году. Такой экстремально короткий срок объясним тем, что компания должна ежегодно отчислять в бюджет города 428,6 млн рублей. И платить будет до тех пор, пока не сдаст весь квартал.

Всего же на площадке должны построить 14 домов от 8 до 24 этажей. А это – свыше 3 тыс. квартир для 6 тыс. жителей. Также в микрорайоне должны появиться школа, детский сад, поликлиника, коммерческие и административные объекты.

Интересно, что проект стартовал с "шоковых" цен: риелторы сообщали, что стоимость квадратного метра начиналась от 90 тыс. рублей. Рынок новостроек Барнаула уже давно не видел таких низких цен: средняя стоимость квартир уже приблизилась к 140 тыс. рублей за "квадрат". В агентствах недвижимости отмечали, что супердешевое жилье разлетелось быстро.

«В 2025 году на рынок вышли несколько ЖК с пониженной стоимостью квадратного метра. В первую очередь это "Камчатка". Проект вызвал большой ажиотаж, дошло до того, что пятый корпус застройщик пока не запустил в продажу, а оставил тем людям, которым не хватило квартир в четвертом», – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

Историческая стройка

Строительство ЦУМа в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летом 2024-го в Барнауле снесли легендарное здание ЦУМа, построенное в 1964 году. За год работы практически не сдвинулись, и лишь в конце 2025-го, когда на объект зашел третий подрядчик ("СМК-Сибирь" из Новосибирска), на площадке закипела жизнь.

Сейчас за забором, огораживающим участок, виден башенный кран и грозная армированная конструкция будущих стен здания. Согласно проекту, на месте ЦУМа планируют возвести деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе.

Объект будет состоять из двухэтажного стилобата и башен высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят торговые пространства и заведения общепита, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров.

Кстати, в конце ноября 2025-го компании "Центрум" (именно она выступает инвестором проекта) одобрили изменение границ участка: к площадке будущего ЦУМа присоединят небольшой кусок земли для последующего благоустройства.

Самый молодой парк

Будущий парк 300-летия Барнаула, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

Весной 2025 года в городе начали благоустраивать огромный пустырь за ТРЦ "Европа". Эту территорию решено назвать парком 300-летия Барнаула. В 2024 году зеленая зона победила в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства: за новый парк проголосовали более 9 тысяч человек.

В марте 2025-го был найден подрядчик, который взялся за первый этап восстановления зеленой зоны (всего их будет три). За несколько месяцев на территории уложили пешеходные дорожки и покрытие для площадок, завершили монтаж системы освещения.

На территории высадили около 200 деревьев, более двух тысяч кустарников, посадили газон. Кроме того, почти полностью были демонтированы старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор для безопасности. Ожидается, что в 2026-м благоустройство территории продолжится.

Суперполиклиника

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: ООО "ПИ "Алтайгражданпроект"

Еще один крупный проект, стартовавший в 2025 году, – поликлиника на ул. Попова, 128. Она рассчитана на 700 посещений в смену, а стоимость работ по возведению объекта – 1,1 млрд рублей.

Согласно проекту, здание будет трехэтажным общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров. На первом этаже разместят кабинеты для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и отделение неотложной помощи. Второй этаж предназначен для участковых терапевтов, врачей общей практики и специалистов узкого профиля. На третьем этаже планируется оборудовать актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.

Ожидается, что первых пациентов медучреждение сможет принять уже в 2027 году.

Размороженный долгострой

Проект ЖК на ул. Советской Армии / Фото: предоставлено застройщиком

В 2025 году, спустя шесть лет, в Барнауле разморозили долгострой на ул. Советской Армии. ЖК начали возводить в 2019 году в рамках реновации аварийного квартала. За проект была ответственна компания "Барнаулкапстрой". Однако девелопер с обязательствами не справился: две площадки на ул. Советской Армии были заморожены, а затем выставлены на торги.

В 2025 году участок № 83а купила компания "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой"). Инвестор заказал экспертизу существующего "скелета" – каркаса в 11 этажей, который остался после того, как "Барнаулкапстрой" заморозил работы.

Ожидается, что обновленный ЖК будет 19-этажным и рассчитанным на 143 квартиры.