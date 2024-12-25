Житель Алтая незаконно напилил сосен на миллион рублей и попался полиции
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
25 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
В Волчихинском районе Алтайского края полицейские задержали "черного" лесоруба, сообщили в МВД региона.
К правоохранителям обратился специалист лесничества и заявил о нелегальной рубке сосен. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Полицейские установили, что деревья срубил 47-летний житель райцентра. Мужчина признался, что спилил восемь сосен и продал их за 24 тысячи односельчанину. Для доставки он использовал трактор с телегой, которые попросил у знакомых.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. А также избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
11:26:03 25-12-2024
У берез и сосен тихо бродит осень, а в глазах, а в глазах уже зима.
11:50:38 25-12-2024
Сосенки дороже человеческой жизни.
11:52:27 25-12-2024
Да правильно и сделал. Свою часть ренты взял от продажи леса
12:47:37 25-12-2024
Коля (11:52:27 25-12-2024) Да правильно и сделал. Свою часть ренты взял от продажи леса... взял.
теперь оплатит.