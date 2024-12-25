Житель Алтая незаконно напилил сосен на миллион рублей и попался полиции

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

25 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Место рубки / Фото: МВД Алтайского края

В Волчихинском районе Алтайского края полицейские задержали "черного" лесоруба, сообщили в МВД региона.

К правоохранителям обратился специалист лесничества и заявил о нелегальной рубке сосен. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Полицейские установили, что деревья срубил 47-летний житель райцентра. Мужчина признался, что спилил восемь сосен и продал их за 24 тысячи односельчанину. Для доставки он использовал трактор с телегой, которые попросил у знакомых.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. А также избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.