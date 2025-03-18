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Житель Алтая спилил пять берез и получил год лишения свободы

Подсудимый также лишился бензопилы и мотоблока с прицепом

18 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Березы / Фото: Patrick Hendry / Unsplash
Березы / Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Хабарский районный суд Алтайского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что в августе 2024 года "дровосек", не имея разрешения, спилил пять берез в лесном массиве Знаменского лесничества. Затем он перевез древесину домой на мотоблоке с прицепом.

"В результате его преступных действий лесным насаждениям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, причинен ущерб в крупном размере на сумму 63 292 рубля", – говорится в сообщении.

Министерство подало иск о возмещении ущерба, суд удовлетворил его в полном объеме. Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с конфискацией в доход государства бензопилы и мотоблока с прицепом", – рассказали в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.

Алтайский край Экология суд деревья

Комментарии 11

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Musik

23:02:32 18-03-2025

А чего условно???

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......

06:57:20 19-03-2025

Зачем государству бензопила и мотоблок с прицепом? Сделайте доступную продажу дров по приемлемой цене и воровать не будут...

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Сергей

07:44:17 19-03-2025

...... (06:57:20 19-03-2025) Зачем государству бензопила и мотоблок с прицепом? Сделайте ... Вот именно, осенью брал машину березовых дров за 32тыс., в этом году по любому цену еще задерут

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Афиноген

08:19:30 19-03-2025

Дрова и уголь тоже сделали недоступными для людей.Особенно в сельской местности.Почему власть не решает столь важные и значимые вопросы?

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Musik

10:31:59 19-03-2025

Афиноген (08:19:30 19-03-2025) Дрова и уголь тоже сделали недоступными для людей.Особенно в... Че, на синьку не хватает?

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Афиноген

12:44:41 19-03-2025

Musik (10:31:59 19-03-2025) Че, на синьку не хватает? ... Мусик ,почему ты такой далдусик?

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Сергей

13:48:34 19-03-2025

Musik (10:31:59 19-03-2025) Че, на синьку не хватает? ... Тебе на таблетки ?

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Гость

08:42:19 19-03-2025

Житель Алтая спилил пять берез и получил год лишения свободы.
Бывший губернатор "выпилил" тысячи кубометров леса и получил место в совете федераций.
Всё. Расходимся.

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Дюша

09:10:59 19-03-2025

А сколько на Ленинском вырубили и попилили...Никто не сел...

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Гость

10:00:06 19-03-2025

Если бы был мигрантом и русского порезал- отделался бы порицанием! А так конечно, по всей строгости. У русских же нет своей "диаспоры" (ОПГ в законе)...

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Гость

12:09:14 19-03-2025

Китаю пол России продали по дешёвке, и никто не сидит.

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