Житель Алтая спилил пять берез и получил год лишения свободы.

Подсудимый также лишился бензопилы и мотоблока с прицепом

18 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Березы / Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Хабарский районный суд Алтайского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что в августе 2024 года "дровосек", не имея разрешения, спилил пять берез в лесном массиве Знаменского лесничества. Затем он перевез древесину домой на мотоблоке с прицепом.

"В результате его преступных действий лесным насаждениям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, причинен ущерб в крупном размере на сумму 63 292 рубля", – говорится в сообщении.

Министерство подало иск о возмещении ущерба, суд удовлетворил его в полном объеме. Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с конфискацией в доход государства бензопилы и мотоблока с прицепом", – рассказали в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.