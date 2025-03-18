Житель Алтая спилил пять берез и получил год лишения свободы
Подсудимый также лишился бензопилы и мотоблока с прицепом
18 марта 2025, 22:30, ИА Амител
Хабарский районный суд Алтайского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что в августе 2024 года "дровосек", не имея разрешения, спилил пять берез в лесном массиве Знаменского лесничества. Затем он перевез древесину домой на мотоблоке с прицепом.
"В результате его преступных действий лесным насаждениям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, причинен ущерб в крупном размере на сумму 63 292 рубля", – говорится в сообщении.
Министерство подало иск о возмещении ущерба, суд удовлетворил его в полном объеме. Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с конфискацией в доход государства бензопилы и мотоблока с прицепом", – рассказали в пресс-службе.
Приговор вступил в законную силу.
23:02:32 18-03-2025
А чего условно???
06:57:20 19-03-2025
Зачем государству бензопила и мотоблок с прицепом? Сделайте доступную продажу дров по приемлемой цене и воровать не будут...
07:44:17 19-03-2025
...... (06:57:20 19-03-2025) Зачем государству бензопила и мотоблок с прицепом? Сделайте ... Вот именно, осенью брал машину березовых дров за 32тыс., в этом году по любому цену еще задерут
08:19:30 19-03-2025
Дрова и уголь тоже сделали недоступными для людей.Особенно в сельской местности.Почему власть не решает столь важные и значимые вопросы?
10:31:59 19-03-2025
Афиноген (08:19:30 19-03-2025) Дрова и уголь тоже сделали недоступными для людей.Особенно в... Че, на синьку не хватает?
12:44:41 19-03-2025
Musik (10:31:59 19-03-2025) Че, на синьку не хватает? ... Мусик ,почему ты такой далдусик?
13:48:34 19-03-2025
Musik (10:31:59 19-03-2025) Че, на синьку не хватает? ... Тебе на таблетки ?
08:42:19 19-03-2025
Житель Алтая спилил пять берез и получил год лишения свободы.
Бывший губернатор "выпилил" тысячи кубометров леса и получил место в совете федераций.
Всё. Расходимся.
09:10:59 19-03-2025
А сколько на Ленинском вырубили и попилили...Никто не сел...
10:00:06 19-03-2025
Если бы был мигрантом и русского порезал- отделался бы порицанием! А так конечно, по всей строгости. У русских же нет своей "диаспоры" (ОПГ в законе)...
12:09:14 19-03-2025
Китаю пол России продали по дешёвке, и никто не сидит.