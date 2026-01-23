Житель Алтайского края похитил 10 тысяч рублей из коробки для пожертвований в магазине

Часть средств мужчина успел потратить

23 января 2026, 12:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники полиции в Тальменском районе оперативно установили подозреваемого в краже денег из продуктового магазина. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки после обращения потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Тальменскому району обратилась жительница районного центра 1984 года рождения. Женщина сообщила, что из торговой точки пропали денежные средства – около 10 тысяч рублей. Как выяснилось, неизвестный воспользовался свободным доступом и похитил деньги из коробки для пожертвований, установленной в магазине.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий житель Барнаула 1984 года рождения, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном.

Часть похищенных средств сотрудники полиции изъяли, однако оставшуюся сумму задержанный успел потратить на приобретение алкогольной продукции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

