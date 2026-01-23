Житель Алтайского края похитил 10 тысяч рублей из коробки для пожертвований в магазине
Часть средств мужчина успел потратить
23 января 2026, 12:15, ИА Амител
Сотрудники полиции в Тальменском районе оперативно установили подозреваемого в краже денег из продуктового магазина. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки после обращения потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России по Тальменскому району обратилась жительница районного центра 1984 года рождения. Женщина сообщила, что из торговой точки пропали денежные средства – около 10 тысяч рублей. Как выяснилось, неизвестный воспользовался свободным доступом и похитил деньги из коробки для пожертвований, установленной в магазине.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий житель Барнаула 1984 года рождения, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном.
Часть похищенных средств сотрудники полиции изъяли, однако оставшуюся сумму задержанный успел потратить на приобретение алкогольной продукции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Рубцовске мужчина украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности. На суде он признал вину и искренне раскаялся.
12:18:41 23-01-2026
он больше нуждался вот и взял
12:41:48 23-01-2026
украл - выпил - в тюрьму... романтика...
12:45:00 23-01-2026
думаю, что не от хорошей жизни.
поэтому, чисто технически, это деньги для нуждающихся? для нуждающихся.
ну как бы вот
12:51:30 23-01-2026
Вопрос в другом. Потом эти деньги куда реально пойдут? М ожет в карман директора магазина. Кто их путь отслеживает?
13:08:48 23-01-2026
Деньги собирали на помощь людям в трудной жизненной ситуации, поэтому мужик справедливо их забрал.
13:56:19 23-01-2026
вот же негодяй, жулик и вор!
это вам не госпрограммы окучивать.
13:56:48 23-01-2026
все пожертвования были в пользу этого мужика