НОВОСТИОбщество

Житель Алтайского края похитил 10 тысяч рублей из коробки для пожертвований в магазине

Часть средств мужчина успел потратить

23 января 2026, 12:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники полиции в Тальменском районе оперативно установили подозреваемого в краже денег из продуктового магазина. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки после обращения потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Тальменскому району обратилась жительница районного центра 1984 года рождения. Женщина сообщила, что из торговой точки пропали денежные средства – около 10 тысяч рублей. Как выяснилось, неизвестный воспользовался свободным доступом и похитил деньги из коробки для пожертвований, установленной в магазине.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий житель Барнаула 1984 года рождения, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном.

Часть похищенных средств сотрудники полиции изъяли, однако оставшуюся сумму задержанный успел потратить на приобретение алкогольной продукции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Рубцовске мужчина украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности. На суде он признал вину и искренне раскаялся.

Алтайский край полиция

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:18:41 23-01-2026

он больше нуждался вот и взял

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:48 23-01-2026

украл - выпил - в тюрьму... романтика...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:00 23-01-2026

думаю, что не от хорошей жизни.
поэтому, чисто технически, это деньги для нуждающихся? для нуждающихся.
ну как бы вот

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:30 23-01-2026

Вопрос в другом. Потом эти деньги куда реально пойдут? М ожет в карман директора магазина. Кто их путь отслеживает?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:48 23-01-2026

Деньги собирали на помощь людям в трудной жизненной ситуации, поэтому мужик справедливо их забрал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:56:19 23-01-2026

вот же негодяй, жулик и вор!
это вам не госпрограммы окучивать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:48 23-01-2026

все пожертвования были в пользу этого мужика

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров