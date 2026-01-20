Житель Алтайского края забил до смерти напавшего на него с лопатой
Тело он бросил с обрыва и засыпал снегом
20 января 2026, 20:21, ИА Амител
В Алтайском крае расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным объединенной пресс-службы судов региона, подозреваемый выбросил тело с обрыва в снег.
Как выяснило следствие, с 10 по 11 января мужчина был в гостях у родственников и много выпивал. Ночью он вышел на улицу покурить, и вдруг на него набросился человек с лопатой. В итоге гость не только отбился от нападавшего, но и нанес ему повреждения, из-за которых тот умер. Затем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил тело в багажник своей машины и лопатой замаскировал следы крови.
Тело он вывез за пределы населенного пункта и скинул с обрыва, потом засыпал снегом.
Зональный районный суд отправил фигуранта под стражу на два месяца. Решение еще не вступило в законную силу.
Ранее жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого. По данным следствия, осужденный положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак.
20:48:10 20-01-2026
Раньше когда прокурор избирал меру пресечения, а не суд была лучше практика. Прокурор бы в этом случае усмотрел либо небходимую оборону либо превышение необходимой обороны и не стал бы закрывать бедолагу. Так по краейней мере в лихие девяностые были.
07:04:15 21-01-2026
Прав поди лишат