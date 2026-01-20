Житель Алтайского края забил до смерти напавшего на него с лопатой

Тело он бросил с обрыва и засыпал снегом

20 января 2026, 20:21, ИА Амител

Лопата / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В Алтайском крае расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным объединенной пресс-службы судов региона, подозреваемый выбросил тело с обрыва в снег.

Как выяснило следствие, с 10 по 11 января мужчина был в гостях у родственников и много выпивал. Ночью он вышел на улицу покурить, и вдруг на него набросился человек с лопатой. В итоге гость не только отбился от нападавшего, но и нанес ему повреждения, из-за которых тот умер. Затем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил тело в багажник своей машины и лопатой замаскировал следы крови.

Тело он вывез за пределы населенного пункта и скинул с обрыва, потом засыпал снегом.

Зональный районный суд отправил фигуранта под стражу на два месяца. Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого. По данным следствия, осужденный положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак.