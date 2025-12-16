Бросил тело в мусорный бак. Ревнивого барнаульца судили за убийство собутыльника
После убийства он сначала накрыл тело пакетом и продолжил выпивать
16 декабря 2025, 18:29, ИА Амител
Жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого. Он положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Преступление было совершено в марте 2025 года. По данным правоохранительных органов, к 47-летнему барнаульцу приехал знакомый, они вместе стали выпивать. Во время застолья хозяин приревновал его к сожительнице и начал наносить ему удары ножом. Поняв, что гость скончался, он накрыл его полиэтиленовым пакетом и сел дальше пить алкоголь.
«Через три дня он положил тело потерпевшего в мешок и выкинул в бак с ТБО, завалив мусором. Несмотря на то, что тело мужчины так и не было найдено, следователям удалось установить причастность рецидивиста к содеянному», – говорится в сообщении.
Суд назначил барнаульцу десять лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.
В Подмосковье 32-летний мужчина вломился к женщине и ребенку, живущих по соседству, и убил их. Причиной стали крики ребенка и топот. После убийства он пытался инсценировать ограбление и разбросал вещи по квартире.
18:43:28 16-12-2025
Можно же эту историю повернуть к воспитательным целям. Например: этот пример ожидает каждого, если будете вести себя так же, распивать и ревновать.