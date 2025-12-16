Бросил тело в мусорный бак. Ревнивого барнаульца судили за убийство собутыльника

После убийства он сначала накрыл тело пакетом и продолжил выпивать

16 декабря 2025, 18:29, ИА Амител

Мусорка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого. Он положил тело в мешок и выбросил в мусорный бак, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Преступление было совершено в марте 2025 года. По данным правоохранительных органов, к 47-летнему барнаульцу приехал знакомый, они вместе стали выпивать. Во время застолья хозяин приревновал его к сожительнице и начал наносить ему удары ножом. Поняв, что гость скончался, он накрыл его полиэтиленовым пакетом и сел дальше пить алкоголь.

«Через три дня он положил тело потерпевшего в мешок и выкинул в бак с ТБО, завалив мусором. Несмотря на то, что тело мужчины так и не было найдено, следователям удалось установить причастность рецидивиста к содеянному», – говорится в сообщении.

Суд назначил барнаульцу десять лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

