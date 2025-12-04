Организатора убийства четырех человек осудили на Алтае без него самого

Подсудимого на заседании не было, он скрывается с девяностых годов и находится в международном розыске

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вынесен приговор мужчине за организацию убийства четверых человек. Подсудимого на заседании не было, он скрывается с девяностых годов и находится в международном розыске, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, преступление было совершено в ноябре 1998 года. Двое жителей Усть-Каменогорска в Казахстане открыли бизнес по продаже сигарет. Одному из них поступала большая часть дохода, к тому же у него накопились долги перед партнером.

Чтобы завладеть сигаретным бизнесом и не отдавать долг, мужчина разработал план убийства четверых человек (кто остальные трое – в прокуратуре не уточняют). Нашел киллера через посредника, передал ему данные о потерпевших, а также деньги на огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Убедившись, что исполнители совершили убийство, организатор рассчитался с ними», – говорится в сообщении.

Сначала он скрывался от правоохранительных органов в России, затем – в другой стране. Суд состоялся в Барнауле.

Отсутствовавшему обвиняемому назначили три года лишения свободы за пособничество и незаконное приобретение оружия (ч, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 222 УК РФ), но это наказание отменили за истечением срока давности. Также его судили как организатора преступления за убийство более двух лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В итоге назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

