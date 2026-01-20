Житель Барнаула приговорен к 20 годам колонии за многолетнее истязание собственных дочерей

Из-за угроз они рассказали о насилии только спустя два года

20 января 2026, 12:45, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле вынесен суровый приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который на протяжении многих лет подвергал жестоким издевательствам и сексуальному насилию своих несовершеннолетних дочерей.

Как сообщило следственное управление СК РФ по Алтайскому краю, мужчина признан виновным в истязании, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и неисполнении родительских обязанностей.

Согласно материалам дела, осужденный более 18 лет проживал с супругой, воспитывая шестерых детей. На протяжении длительного времени он систематически избивал своих дочерей 2007 и 2009 годов рождения, а также принуждал их стоять на коленях на рассыпанной соли. С 2022 по 2024 год он совершил в отношении девочек ряд преступлений сексуального характера, угрожая в случае разглашения убить их мать. Из-за этих угроз дочери рассказали о насилии только спустя два года.

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскано по 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждой из пострадавших дочерей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области группа учеников старших классов издевалась над учеником младшего возраста, зафиксировав это на видео и впоследствии продавая запись.