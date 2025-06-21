Жителей Алтайского края предупредили о грозах, ливнях с градом и сильном ветре
В администрации Барнаула призывают быть осторожнее
21 июня 2025, 14:05, ИА Амител
Фото: Atilla Bingöl / unsplash.com
В Алтайском крае и Барнауле днем 21 июня и ночью 22 июня прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщили в мэрии региональной столицы.
"Ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – рассказали в администрации.
В Барнауле также возможны кратковременные дожди, гроза и град. Скорость юго-западного ветра при порывах может достигать 20 м/с.
Жителей призывают переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.
Автомобилистам также рекомендуют быть осторожными.
14:42:27 21-06-2025
Ну когда же! В режиме ожидания который день!!!
15:38:22 21-06-2025
Не будет... Дождей и гроз не будет...