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Жителей Алтайского края предупредили о грозах, ливнях с градом и сильном ветре

В администрации Барнаула призывают быть осторожнее

21 июня 2025, 14:05, ИА Амител

Фото: Atilla Bingöl / unsplash.com
Фото: Atilla Bingöl / unsplash.com

В Алтайском крае и Барнауле днем 21 июня и ночью 22 июня прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщили в мэрии региональной столицы.

"Ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – рассказали в администрации.

В Барнауле также возможны кратковременные дожди, гроза и град. Скорость юго-западного ветра при порывах может достигать 20 м/с.

Жителей призывают переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Автомобилистам также рекомендуют быть осторожными.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

14:42:27 21-06-2025

Ну когда же! В режиме ожидания который день!!!

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Гость

15:38:22 21-06-2025

Не будет... Дождей и гроз не будет...

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