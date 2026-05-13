НОВОСТИОбщество

Жители Алтайского края могут вернуть 50% стоимости полиса ОСАГО

Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО

13 мая 2026, 17:10, ИА Амител

Ольга Писанова / Фото предоставлено amic.ru
Ольга Писанова / Фото предоставлено amic.ru

Вернуть половину стоимости страховки могут люди с инвалидностью и их представители. Так, с начала 2026 года более 240 жителей региона получили компенсацию части стоимости полиса ОСАГО от регионального Отделения Социального фонда России.

«Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а также их законных представителей, если в индивидуальной программе реабилитации прямо указаны медицинские показания для покупки автомобиля. Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО», — отмечает Ольга Писанова, юрист и автор просветительского проекта о страховых выплатах.

По словам юриста, кроме компенсации стоимости полиса, люди с инвалидностью имеют право и на дополнительные страховые выплаты в случае получения травм в ДТП. Размер выплаты зависит от группы инвалидности: за инвалидность третьей группы выплачивается 250 тысяч рублей, второй группы — 350 тысяч рублей, первой группы — 500 тысяч рублей.

Тем, кто стал инвалидом второй или третьей группы, важно знать: они имеют право на доплату до 500 тысяч рублей. Для этого нужно подавать не только заявление о выплате по факту установления группы инвалидности, но и требовать возмещения утраченного заработка.

Если ранее была получена лишь частичная сумма за причиненный вред здоровью, можно обратиться за перерасчетом и доплатой до 500 тысяч рублей в течение трех лет с даты ДТП. Если срок пропущен по уважительным причинам, можно просить суд его восстановить.

«Сегодня многие жители региона не знают о своих правах и возможностях получения дополнительных выплат после ДТП. Для этого в Алтайском крае реализуется просветительский проект о страховых правах совместно с партией "Новые люди". Мы помогаем разобраться в вопросах компенсации ОСАГО, выплат при установлении инвалидности и защите своих интересов после аварий», — поделилась Ольга Писанова.

Для жителей Алтайского края также работает горячая линия проекта, куда можно обратиться по вопросам страховых выплат после ДТП: +7 (923) 799-39-35.

Алтайский край Партии Новые люди
Читайте также в сюжете: Жить по-новому
       

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:23:24 13-05-2026

По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможность вернуть ВСЕ граждане страны.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:22 13-05-2026

Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... То же касается власти трапов и тарифов

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:38 13-05-2026

Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... Чтение приводит к развитию мозга.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:26 13-05-2026

Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... То же касается штрафов и тарифов

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:25 13-05-2026

"Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а также их законных представителей"------ А в заголовке то как красиво озвучено... Как такие правильно называются? Кликабельные?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:04 13-05-2026

Гость (17:43:25 13-05-2026) "Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а ... Может провокационные?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

18:37:42 13-05-2026

Хорошо то как! Пойду из кого-нибудь льготника сделаю.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:48 13-05-2026

Страховщик отдаст половину дохода? Верим🤦‍♂️

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

19:51:52 13-05-2026

Всю любители халявы отписались?

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров