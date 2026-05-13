Жители Алтайского края могут вернуть 50% стоимости полиса ОСАГО
Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО
13 мая 2026, 17:10, ИА Амител
Вернуть половину стоимости страховки могут люди с инвалидностью и их представители. Так, с начала 2026 года более 240 жителей региона получили компенсацию части стоимости полиса ОСАГО от регионального Отделения Социального фонда России.
«Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а также их законных представителей, если в индивидуальной программе реабилитации прямо указаны медицинские показания для покупки автомобиля. Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО», — отмечает Ольга Писанова, юрист и автор просветительского проекта о страховых выплатах.
По словам юриста, кроме компенсации стоимости полиса, люди с инвалидностью имеют право и на дополнительные страховые выплаты в случае получения травм в ДТП. Размер выплаты зависит от группы инвалидности: за инвалидность третьей группы выплачивается 250 тысяч рублей, второй группы — 350 тысяч рублей, первой группы — 500 тысяч рублей.
Тем, кто стал инвалидом второй или третьей группы, важно знать: они имеют право на доплату до 500 тысяч рублей. Для этого нужно подавать не только заявление о выплате по факту установления группы инвалидности, но и требовать возмещения утраченного заработка.
Если ранее была получена лишь частичная сумма за причиненный вред здоровью, можно обратиться за перерасчетом и доплатой до 500 тысяч рублей в течение трех лет с даты ДТП. Если срок пропущен по уважительным причинам, можно просить суд его восстановить.
«Сегодня многие жители региона не знают о своих правах и возможностях получения дополнительных выплат после ДТП. Для этого в Алтайском крае реализуется просветительский проект о страховых правах совместно с партией "Новые люди". Мы помогаем разобраться в вопросах компенсации ОСАГО, выплат при установлении инвалидности и защите своих интересов после аварий», — поделилась Ольга Писанова.
Для жителей Алтайского края также работает горячая линия проекта, куда можно обратиться по вопросам страховых выплат после ДТП: +7 (923) 799-39-35.
17:23:24 13-05-2026
По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможность вернуть ВСЕ граждане страны.
18:35:22 13-05-2026
Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... То же касается власти трапов и тарифов
18:35:38 13-05-2026
Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... Чтение приводит к развитию мозга.
21:16:26 13-05-2026
Гость (17:23:24 13-05-2026) По конституции все равны, а значит 50% должны иметь возможно... То же касается штрафов и тарифов
17:43:25 13-05-2026
"Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а также их законных представителей"------ А в заголовке то как красиво озвучено... Как такие правильно называются? Кликабельные?
17:54:04 13-05-2026
Гость (17:43:25 13-05-2026) "Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а ... Может провокационные?
18:37:42 13-05-2026
Хорошо то как! Пойду из кого-нибудь льготника сделаю.
19:13:48 13-05-2026
Страховщик отдаст половину дохода? Верим🤦♂️
19:51:52 13-05-2026
Всю любители халявы отписались?