Жители Алтайского края могут вернуть 50% стоимости полиса ОСАГО

Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО

13 мая 2026, 17:10, ИА Амител

Ольга Писанова / Фото предоставлено amic.ru

Вернуть половину стоимости страховки могут люди с инвалидностью и их представители. Так, с начала 2026 года более 240 жителей региона получили компенсацию части стоимости полиса ОСАГО от регионального Отделения Социального фонда России.

«Право на компенсацию есть у инвалидов и детей‑инвалидов, а также их законных представителей, если в индивидуальной программе реабилитации прямо указаны медицинские показания для покупки автомобиля. Компенсация предоставляется только за один полис раз в год и при соблюдении условий по оформлению ОСАГО», — отмечает Ольга Писанова, юрист и автор просветительского проекта о страховых выплатах.

По словам юриста, кроме компенсации стоимости полиса, люди с инвалидностью имеют право и на дополнительные страховые выплаты в случае получения травм в ДТП. Размер выплаты зависит от группы инвалидности: за инвалидность третьей группы выплачивается 250 тысяч рублей, второй группы — 350 тысяч рублей, первой группы — 500 тысяч рублей.

Тем, кто стал инвалидом второй или третьей группы, важно знать: они имеют право на доплату до 500 тысяч рублей. Для этого нужно подавать не только заявление о выплате по факту установления группы инвалидности, но и требовать возмещения утраченного заработка.

Если ранее была получена лишь частичная сумма за причиненный вред здоровью, можно обратиться за перерасчетом и доплатой до 500 тысяч рублей в течение трех лет с даты ДТП. Если срок пропущен по уважительным причинам, можно просить суд его восстановить.

«Сегодня многие жители региона не знают о своих правах и возможностях получения дополнительных выплат после ДТП. Для этого в Алтайском крае реализуется просветительский проект о страховых правах совместно с партией "Новые люди". Мы помогаем разобраться в вопросах компенсации ОСАГО, выплат при установлении инвалидности и защите своих интересов после аварий», — поделилась Ольга Писанова.

Для жителей Алтайского края также работает горячая линия проекта, куда можно обратиться по вопросам страховых выплат после ДТП: +7 (923) 799-39-35.