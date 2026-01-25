Жители Алтайского края получили более 26 млн рублей на газификацию
Размер выплаты может достигать 100 тыс. рублей
25 января 2026, 19:31, ИА Амител
Более 26 миллионов рублей в качестве компенсации за подключение к природному газу получили жители трех муниципалитетов Алтайского края в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Социальная поддержка предназначена для отдельных категорий граждан, которые самостоятельно провели газ в свои дома. Размер выплаты покрывает фактические расходы, но не может превышать 100 тысяч рублей.
В минувшем году этой мерой поддержки воспользовался 261 человек из Бийска, Бийского и Солтонского районов. Среди них – многодетная семья Архиповых из наукограда.
«Для бюджета нашей семьи это оказалось очень дорого… Так как наша семья многодетная, мы имеем право на эту выплату. В ноябре 2025 года наш дом подключили к природному газу, а нашей семье была одобрена компенсация в размере 100 тысяч рублей», – рассказал Денис Архипов.
Программа льготной газификации позволяет частично вернуть средства, потраченные на монтаж газового оборудования и подключение к сети.
21:39:29 25-01-2026
Мы пенсионеры. На двоих доходы были немного выше ПМ для пенсионеров. Ни копейки не получили за проведение газа.
23:16:35 26-01-2026
Мы в Рубцовске газ вообще никогда не дождемся наверно, постоянно проведения газа в город откладывают...