Жители Алтайского края получили более 26 млн рублей на газификацию

Размер выплаты может достигать 100 тыс. рублей

25 января 2026, 19:31, ИА Амител

Газификация в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Более 26 миллионов рублей в качестве компенсации за подключение к природному газу получили жители трех муниципалитетов Алтайского края в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Социальная поддержка предназначена для отдельных категорий граждан, которые самостоятельно провели газ в свои дома. Размер выплаты покрывает фактические расходы, но не может превышать 100 тысяч рублей.

В минувшем году этой мерой поддержки воспользовался 261 человек из Бийска, Бийского и Солтонского районов. Среди них – многодетная семья Архиповых из наукограда.

«Для бюджета нашей семьи это оказалось очень дорого… Так как наша семья многодетная, мы имеем право на эту выплату. В ноябре 2025 года наш дом подключили к природному газу, а нашей семье была одобрена компенсация в размере 100 тысяч рублей», – рассказал Денис Архипов.

Программа льготной газификации позволяет частично вернуть средства, потраченные на монтаж газового оборудования и подключение к сети.

