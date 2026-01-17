В селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов

Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители села Баюновские Ключи в Первомайском районе Алтайского края сообщили о рекордном понижении температуры минувшей ночью. Столбики термометров показывали -58 градусов, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

В поселке Восход Косихинского района температура также опустилась до рекордно низких за эту зиму значений – термометры зафиксировали -50 градусов.

Отмечается, что аномально низкие температуры в Алтайском крае будут держаться как минимум до середины следующей недели.

По данным сервиса Gismeteo, 21 января в регионе ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от -21 до -15 градусов.