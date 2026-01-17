НОВОСТИПроисшествия

В селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов

Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах

17 января 2026, 18:00, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители села Баюновские Ключи в Первомайском районе Алтайского края сообщили о рекордном понижении температуры минувшей ночью. Столбики термометров показывали -58 градусов, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

В поселке Восход Косихинского района температура также опустилась до рекордно низких за эту зиму значений – термометры зафиксировали -50 градусов.

Отмечается, что аномально низкие температуры в Алтайском крае будут держаться как минимум до середины следующей недели.

По данным сервиса Gismeteo, 21 января в регионе ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от -21 до -15 градусов.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

18:23:48 17-01-2026

Градусники видимо на помойку давно просятся.-47 было в отдельных районах остальное неисправные термометры.

Avatar Picture
Гость

23:03:54 17-01-2026

Гость (18:23:48 17-01-2026) Градусники видимо на помойку давно просятся.-47 было в отдел... Там низина всегда ниже на 10°

Avatar Picture
Гость

18:33:08 17-01-2026

Ща местные синоптики-эксперды о неисправных градусниках напишут!

Avatar Picture
Гость

19:48:41 17-01-2026

Гость (18:33:08 17-01-2026) Ща местные синоптики-эксперды о неисправных градусниках напи...
Объездив все отдельные районы

Avatar Picture
Гость

19:30:43 17-01-2026

а что сёла-то? тут в окрест Барнаула в Научном -47, в пойме Чесноковки, у нас дома в Плодопитомнике бывшем - , так там -41

Avatar Picture
Кость

20:35:35 17-01-2026

во вторрник потеплеет

Avatar Picture
Гость

20:51:41 17-01-2026

У них видимо нечем сфотографировать, чтобы информацию приложить к новости

Avatar Picture
Юрий

06:58:42 18-01-2026

Все верно, где низина там холодней.

Avatar Picture
Нина

09:47:30 18-01-2026

У нас в Первомайском районе , п. Правда в низине ближе к речке -52 было, там брат живёт...

Avatar Picture
Гость

21:46:50 18-01-2026

Нина (09:47:30 18-01-2026) У нас в Первомайском районе , п. Правда в низине ближе к реч... градусник брату подари на ДР нормальный лучше электронный так как спиртовой щас нормальный не купишь.

Avatar Picture
Гость

12:24:47 18-01-2026

Больные на голову горожане неистово сучат ножонками, сидя дома и блажат, что не было таких морозов!

Avatar Picture
Гость

20:13:59 18-01-2026

Гость (12:24:47 18-01-2026) Больные на голову горожане неистово сучат ножонками, сидя до...
Не спорь! Не спорь с академиками и профессорами тик-тока и ВК! Они блогеры с миллионной аудиторией! А кто ты??? ))))

Avatar Picture
Гость

14:49:47 18-01-2026

Целинный район,температура была -51градус. Вообще-то зима, крещенские морозы.

