В селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов
Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах
17 января 2026, 18:00, ИА Амител
Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жители села Баюновские Ключи в Первомайском районе Алтайского края сообщили о рекордном понижении температуры минувшей ночью. Столбики термометров показывали -58 градусов, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
В поселке Восход Косихинского района температура также опустилась до рекордно низких за эту зиму значений – термометры зафиксировали -50 градусов.
Отмечается, что аномально низкие температуры в Алтайском крае будут держаться как минимум до середины следующей недели.
По данным сервиса Gismeteo, 21 января в регионе ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от -21 до -15 градусов.
18:23:48 17-01-2026
Градусники видимо на помойку давно просятся.-47 было в отдельных районах остальное неисправные термометры.
23:03:54 17-01-2026
Гость (18:23:48 17-01-2026) Градусники видимо на помойку давно просятся.-47 было в отдел... Там низина всегда ниже на 10°
18:33:08 17-01-2026
Ща местные синоптики-эксперды о неисправных градусниках напишут!
19:48:41 17-01-2026
Гость (18:33:08 17-01-2026) Ща местные синоптики-эксперды о неисправных градусниках напи...
Объездив все отдельные районы
19:30:43 17-01-2026
а что сёла-то? тут в окрест Барнаула в Научном -47, в пойме Чесноковки, у нас дома в Плодопитомнике бывшем - , так там -41
20:35:35 17-01-2026
во вторрник потеплеет
20:51:41 17-01-2026
У них видимо нечем сфотографировать, чтобы информацию приложить к новости
06:58:42 18-01-2026
Все верно, где низина там холодней.
09:47:30 18-01-2026
У нас в Первомайском районе , п. Правда в низине ближе к речке -52 было, там брат живёт...
21:46:50 18-01-2026
Нина (09:47:30 18-01-2026) У нас в Первомайском районе , п. Правда в низине ближе к реч... градусник брату подари на ДР нормальный лучше электронный так как спиртовой щас нормальный не купишь.
12:24:47 18-01-2026
Больные на голову горожане неистово сучат ножонками, сидя дома и блажат, что не было таких морозов!
20:13:59 18-01-2026
Гость (12:24:47 18-01-2026) Больные на голову горожане неистово сучат ножонками, сидя до...
Не спорь! Не спорь с академиками и профессорами тик-тока и ВК! Они блогеры с миллионной аудиторией! А кто ты??? ))))
14:49:47 18-01-2026
Целинный район,температура была -51градус. Вообще-то зима, крещенские морозы.