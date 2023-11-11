Жители Алтайского края снова могут увидеть северное сияние

В прошлый раз редкое для региона явление наблюдали ночью 6 ноября

11 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края снова могут увидеть полярное сияние в ночь на 12 ноября, сообщили в паблике "Наблюдательный Барнаул".

По данным авторов сообщества, редкое для региона явление, если оно случится, будет вызвано недавним всплеском плазмы на Солнце, который направился в сторону Земли.

"По предварительным прогнозам, магнитная буря будет не такой мощной, как в прошлые выходные. Однако астрономы-любители и астрофотографы настороженно наблюдают за магнитной активностью и напряженностью магнитного поля Земли в ожидании очередных полярных сияний. Надеемся, погода нам позволит увидеть снова это явление и небо будет чистым", – говорится в сообщении.

Ночью 6 ноября жители Алтайского края также видели северное сияние. Оно было вызвано магнитной бурей.