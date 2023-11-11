Жители Алтайского края снова могут увидеть северное сияние
В прошлый раз редкое для региона явление наблюдали ночью 6 ноября
11 ноября 2023, 14:30, ИА Амител
Жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края снова могут увидеть полярное сияние в ночь на 12 ноября, сообщили в паблике "Наблюдательный Барнаул".
По данным авторов сообщества, редкое для региона явление, если оно случится, будет вызвано недавним всплеском плазмы на Солнце, который направился в сторону Земли.
"По предварительным прогнозам, магнитная буря будет не такой мощной, как в прошлые выходные. Однако астрономы-любители и астрофотографы настороженно наблюдают за магнитной активностью и напряженностью магнитного поля Земли в ожидании очередных полярных сияний. Надеемся, погода нам позволит увидеть снова это явление и небо будет чистым", – говорится в сообщении.
Ночью 6 ноября жители Алтайского края также видели северное сияние. Оно было вызвано магнитной бурей.
15:26:52 11-11-2023
Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
16:20:58 11-11-2023
Гость (15:26:52 11-11-2023) Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случил... А можно такими проповедями поповскими в пределах храмов заниматься? И не морочить людям голову поповскими сказками? Ну не приходят же, например, физики-ядерщики в храм и не читают там свои научные труды. Или астрофзики с последними открытиями. Почему вы лезете ко всем с этой ересью?
21:44:54 11-11-2023
Гость (16:20:58 11-11-2023) А можно такими проповедями поповскими в пределах храмов зан... Я, по храмам не хожу и бредни поповские не слушаю. Но когда наступит конец, вспомни свои слова....
02:28:40 12-11-2023
Гость (21:44:54 11-11-2023) Гость (16:20:58 11-11-2023) А можно такими проповедям... Все умирают. Это нормально. Плохо, когда с ума сходят еще при жизни.
08:14:05 12-11-2023
Гость (21:44:54 11-11-2023) Гость (16:20:58 11-11-2023) Но когда наступит конец, вспомни свои слова.... Мне будет что вспомнить. Но это будет не та глупость, которую ты тут пишешь.
16:36:09 11-11-2023
Гость (15:26:52 11-11-2023) Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случил... Вы что там курите?
16:38:07 11-11-2023
Прошлое сияние даже группы охотников за сиянием почти пропустили, используя спутниковые данные и специализированные сайты, а тут кто-то уже предугадал повторное...
11:52:25 12-11-2023
К войне.
12:35:57 12-11-2023
а это не американцы нам атомы пускают? почему власти молчат? почему не работают штабы по чс?
18:25:32 12-11-2023
Ага, а самолеты летают и ковид распыляют. И грипп. И триппер.
20:49:06 12-11-2023
Гость (18:25:32 12-11-2023) Ага, а самолеты летают и ковид распыляют. И грипп. И триппер... это не самолетами , а птицы и насекомые зараженные к нам летят из лабораторий американских, специально их учат нас заражать, об этом еще Михалков предупреждал, вот вам и гриппа вспышки и триппера