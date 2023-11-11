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Жители Алтайского края снова могут увидеть северное сияние

В прошлый раз редкое для региона явление наблюдали ночью 6 ноября

11 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края снова могут увидеть полярное сияние в ночь на 12 ноября, сообщили в паблике "Наблюдательный Барнаул".

По данным авторов сообщества, редкое для региона явление, если оно случится, будет вызвано недавним всплеском плазмы на Солнце, который направился в сторону Земли.

"По предварительным прогнозам, магнитная буря будет не такой мощной, как в прошлые выходные. Однако астрономы-любители и астрофотографы настороженно наблюдают за магнитной активностью и напряженностью магнитного поля Земли в ожидании очередных полярных сияний. Надеемся, погода нам позволит увидеть снова это явление и небо будет чистым", – говорится в сообщении.

Ночью 6 ноября жители Алтайского края также видели северное сияние. Оно было вызвано магнитной бурей.

Барнаул магнитные бури Алтайский край Хорошие новости Солнце

Комментарии 11

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Гость

15:26:52 11-11-2023

Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.

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Гость

16:20:58 11-11-2023

Гость (15:26:52 11-11-2023) Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случил... А можно такими проповедями поповскими в пределах храмов заниматься? И не морочить людям голову поповскими сказками? Ну не приходят же, например, физики-ядерщики в храм и не читают там свои научные труды. Или астрофзики с последними открытиями. Почему вы лезете ко всем с этой ересью?

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Гость

21:44:54 11-11-2023

Гость (16:20:58 11-11-2023) А можно такими проповедями поповскими в пределах храмов зан... Я, по храмам не хожу и бредни поповские не слушаю. Но когда наступит конец, вспомни свои слова....

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Гость

02:28:40 12-11-2023

Гость (21:44:54 11-11-2023) Гость (16:20:58 11-11-2023) А можно такими проповедям... Все умирают. Это нормально. Плохо, когда с ума сходят еще при жизни.

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Гость

08:14:05 12-11-2023

Гость (21:44:54 11-11-2023) Гость (16:20:58 11-11-2023) Но когда наступит конец, вспомни свои слова.... Мне будет что вспомнить. Но это будет не та глупость, которую ты тут пишешь.

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Гость

16:36:09 11-11-2023

Гость (15:26:52 11-11-2023) Земля предупреждает - прекратите. Моли́тесь, чтобы не случил... Вы что там курите?

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Аноним

16:38:07 11-11-2023

Прошлое сияние даже группы охотников за сиянием почти пропустили, используя спутниковые данные и специализированные сайты, а тут кто-то уже предугадал повторное...

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Внимательный из Б

11:52:25 12-11-2023

К войне.

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Гость

12:35:57 12-11-2023

а это не американцы нам атомы пускают? почему власти молчат? почему не работают штабы по чс?

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Гость

18:25:32 12-11-2023

Ага, а самолеты летают и ковид распыляют. И грипп. И триппер.

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Гость

20:49:06 12-11-2023

Гость (18:25:32 12-11-2023) Ага, а самолеты летают и ковид распыляют. И грипп. И триппер... это не самолетами , а птицы и насекомые зараженные к нам летят из лабораторий американских, специально их учат нас заражать, об этом еще Михалков предупреждал, вот вам и гриппа вспышки и триппера

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