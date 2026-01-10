Жители Алтайского края заключили самое большое количество соцконтрактов в Сибири

С января материальную помощь по соцконтракту без оценки нуждаемости могут также получить участники СВО

10 января 2026, 11:31, ИА Амител

По итогам 2025 года Алтайский край занял первое место в Сибирском федеральном округе по количеству заключенных социальных контрактов, общее число которых достигло 6571. Такие данные приводит Министерство социальной защиты региона.

Финансовая поддержка жителям края по этим соглашениям составила в общей сложности 1,1 млрд рублей. Наиболее востребованными направлениями стали индивидуальное предпринимательство (2483 контракта), поиск работы и трудоустройство (2259 контрактов), а также ведение и развитие личного подсобного хозяйства (1139 контрактов).

«С 2025 года работа по заключению социальных контрактов, способствующая увеличению уровня дохода малоимущих граждан и семей с детьми, входит в задачи национального проекта "Семья"», – отметили в министерстве.

С января 2026 года право на получение материальной помощи по соцконтракту без оценки нуждаемости также предоставлено участникам СВО и членам их семей.

Напомним, ветераны СВО, оставшиеся без работы, смогут заключить социальный контракт и получить государственную поддержку. Соцконтракт предполагает выделение гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств – например, трудоустройство, переобучение или открытие собственного дела.