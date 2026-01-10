Жители Алтайского края заключили самое большое количество соцконтрактов в Сибири
С января материальную помощь по соцконтракту без оценки нуждаемости могут также получить участники СВО
10 января 2026, 11:31, ИА Амител
По итогам 2025 года Алтайский край занял первое место в Сибирском федеральном округе по количеству заключенных социальных контрактов, общее число которых достигло 6571. Такие данные приводит Министерство социальной защиты региона.
Финансовая поддержка жителям края по этим соглашениям составила в общей сложности 1,1 млрд рублей. Наиболее востребованными направлениями стали индивидуальное предпринимательство (2483 контракта), поиск работы и трудоустройство (2259 контрактов), а также ведение и развитие личного подсобного хозяйства (1139 контрактов).
«С 2025 года работа по заключению социальных контрактов, способствующая увеличению уровня дохода малоимущих граждан и семей с детьми, входит в задачи национального проекта "Семья"», – отметили в министерстве.
С января 2026 года право на получение материальной помощи по соцконтракту без оценки нуждаемости также предоставлено участникам СВО и членам их семей.
Напомним, ветераны СВО, оставшиеся без работы, смогут заключить социальный контракт и получить государственную поддержку. Соцконтракт предполагает выделение гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств – например, трудоустройство, переобучение или открытие собственного дела.
12:05:23 10-01-2026
Социальные контракты в капиталистическом государстве... Это признак того что что-то с кап обществом что-то не так!
В социалистическом обществе и соцзащита не нужна!...
Капитализм - зло!
12:10:28 10-01-2026
да не могут граждане сами создавать рабочие места...не могут...слишком сложно...
15:01:34 10-01-2026
При всём уважении, как бы ни было, но ведь эти люди сейчас далеко не самые нуждающиеся
16:17:30 10-01-2026
Наиболее востребованными направлениями стали индивидуальное предпринимательство - рыночная экономика! Почему при социалистической темпы роста были выше? (не надо про времена Горбачева и далее..)