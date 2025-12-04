Бойцы СВО смогут бесплатно переобучиться на новую профессию

Проект был подготовлен группой депутатов и сенаторов, в числе которых лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов

04 декабря 2025, 15:43, ИА Амител

Участник спецоперации / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон, предоставляющий участникам СВО право повторно получить среднее профессиональное образование безвозмездно. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно проекту, право предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев. Воспользоваться правом могут также сотрудники правоохранительных органов, которые были на СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России.

Закон коснется и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Проект был подготовлен группой депутатов и сенаторов, в числе которых лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев и Андрей Яцкин, руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

«Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей», – отметил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

Также ветераны СВО, лишившиеся работы, смогут заключить социальный контракт и получить господдержку. Это могут быть денежные выплаты или соцуслуги в обмен на трудоустройство, переобучение или открытие своего дела.