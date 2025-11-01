Безработные ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи от государства
Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации
01 ноября 2025, 13:00, ИА Амител
Ветераны СВО, оставшиеся без работы, смогут заключать социальный контракт и получить государственную поддержку. Об этом сообщают "Ведомости".
Соцконтракт предполагает выделение гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств – например, трудоустройство, переобучение или открытие собственного дела.
Поправки, дающие такую возможность участникам СВО, подготовлены ко второму чтению законопроекта Минтруда о перерасчете социальных выплат для жителей новых регионов. Заключить контракт можно будет один раз, при этом каждому ветерану предложат индивидуальную программу адаптации – с обучением новым навыкам и помощью в интеграции в гражданскую экономику.
Механизм соцконтракта уже действует в регионах как инструмент адресной поддержки. Он помогает людям выбраться из сложной жизненной ситуации и начать работать или развивать малый бизнес. Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации и повышению занятости среди бывших военнослужащих.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил дать право награжденным участникам СВО и их семьям получать компенсационную выплату 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка с 1 января 2026 года. Таким образом, ветераны смогут выбирать между участком и деньгами.
ветераны --- как они ветеранами то стали, все еще в разгаре? Демобилизации же не было. Только по здоровью
13:05:41 01-11-2025
- "Таким образом, ветераны смогут выбирать между участком и деньгами."--- Голый участок не накормит в него надо еще много, много вкладывать, это как как синица в руках, а не журавель в небе.