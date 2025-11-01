НОВОСТИЭкономика

Безработные ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи от государства

Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации

01 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ветераны СВО, оставшиеся без работы, смогут заключать социальный контракт и получить государственную поддержку. Об этом сообщают "Ведомости".

Соцконтракт предполагает выделение гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств – например, трудоустройство, переобучение или открытие собственного дела.

Поправки, дающие такую возможность участникам СВО, подготовлены ко второму чтению законопроекта Минтруда о перерасчете социальных выплат для жителей новых регионов. Заключить контракт можно будет один раз, при этом каждому ветерану предложат индивидуальную программу адаптации – с обучением новым навыкам и помощью в интеграции в гражданскую экономику.

Механизм соцконтракта уже действует в регионах как инструмент адресной поддержки. Он помогает людям выбраться из сложной жизненной ситуации и начать работать или развивать малый бизнес. Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации и повышению занятости среди бывших военнослужащих.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил дать право награжденным участникам СВО и их семьям получать компенсационную выплату 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка с 1 января 2026 года. Таким образом, ветераны смогут выбирать между участком и деньгами.

Круглый стол в Госархиве /Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

Госархив Алтайского края создает коллекцию свидетельств об СВО и принимает документы

При передаче документов можно установить ограничения на доступ к ним или прописать условия их использования
НОВОСТИОбщество

СВО СВО Россия Россия Ветераны Ветераны

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:04:46 01-11-2025

ветераны --- как они ветеранами то стали, все еще в разгаре? Демобилизации же не было. Только по здоровью

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:41 01-11-2025

- "Таким образом, ветераны смогут выбирать между участком и деньгами."--- Голый участок не накормит в него надо еще много, много вкладывать, это как как синица в руках, а не журавель в небе.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров