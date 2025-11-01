Безработные ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи от государства

Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации

01 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ветераны СВО, оставшиеся без работы, смогут заключать социальный контракт и получить государственную поддержку. Об этом сообщают "Ведомости".

Соцконтракт предполагает выделение гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств – например, трудоустройство, переобучение или открытие собственного дела.

Поправки, дающие такую возможность участникам СВО, подготовлены ко второму чтению законопроекта Минтруда о перерасчете социальных выплат для жителей новых регионов. Заключить контракт можно будет один раз, при этом каждому ветерану предложат индивидуальную программу адаптации – с обучением новым навыкам и помощью в интеграции в гражданскую экономику.

Механизм соцконтракта уже действует в регионах как инструмент адресной поддержки. Он помогает людям выбраться из сложной жизненной ситуации и начать работать или развивать малый бизнес. Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации и повышению занятости среди бывших военнослужащих.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил дать право награжденным участникам СВО и их семьям получать компенсационную выплату 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка с 1 января 2026 года. Таким образом, ветераны смогут выбирать между участком и деньгами.