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Жители Барнаула любят День Победы больше, чем Новый год

Как подчеркнули опрошенные, "это наша память о страшной войне" и "наш святой долг – хранить память о тех, кто отстоял мир"

21 апреля 2025, 17:42, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru
День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 78% жителей считают 9 Мая самым главным праздником, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"78% горожан главным для себя праздником считают 9 Мая. 77% – Новый год. По 48% – День защитника Отечества и Международный женский день. 43% – Рождество Христово. По 33% – 1 Мая и День России. 24% – День народного единства", – говорится в исследовании, в котором опрошенным предоставили возможность множественного выбора ответов.

Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", по данным опроса, одобряют 95 и 89% жителей Барнаула соответственно.

Как подчеркнули респонденты: "Это наша память о страшной войне" и "Наш святой долг – хранить память о тех, кто отстоял мир".

Что касается отрицательных отзывов, в подавляющем большинстве случаев опрошенные отметили неподобающее отношение к символам Победы. В частности, что георгиевскую ленточку нельзя вешать на антенну автомобиля и из нее не стоит делать украшение.

Опрос проведен с 11 по 15 апреля 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

"Знаковое место". В Барнауле на реконструкцию Мемориала Славы направили 45 млн рублей

Предстоит выполнить еще часть дополнительных работ, но в целом Мемориал уже практически готов к проведению праздничных мероприятий
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Комментарии 3

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Гость

18:09:42 21-04-2025

78% граждан не знает, что такое 9 мая. Новый год на втором месте после дня рождения. 23 февраля и 8 марта - повод отдохнуть или побухать. Рождество и Пасха специфическая тема противоположная гулянкам. Другие праздники равносильно пятнице).

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Гость

07:50:58 22-04-2025

НЕТ

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Гость

09:24:24 22-04-2025

Нельзя сравнивать 9 мая и Новый год!

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