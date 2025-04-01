Жители Барнаула рассказали, какой бывает дискриминация при трудоустройстве
Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту, а женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к наличию детей
01 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле лишь 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"При формальном равенстве двое из трех соискателей сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу", – говорится в исследовании.
Соискатели при трудоустройстве замечают:
- 50% – возрастную дискриминацию;
- 24% – предвзятость по факту наличия/отсутствия детей;
- 21% – по гендерному признаку;
- 16% – по месту жительства или национальности;
- 11% – по семейному положению;
- 6% – по вероисповеданию.
Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, а женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу и наличию детей.
"Возрастной фактор становится более ощутимым с годами: 64% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%", – отметили социологи.
Молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию: им часто приходится слышать, что у них нет опыта.
Опрос проведен с 7 по 26 марта среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
11:02:11 01-04-2025
Черные жизни тоже важны
11:09:08 01-04-2025
Тоже сталкивался с дискриминацией по возрасту. Сказали берём на работу, а потом в паспорт заглянули, нет нам только до 45 лет нужны... альфа банк, если кому интересно...
12:43:03 01-04-2025
Гость (11:09:08 01-04-2025) Тоже сталкивался с дискриминацией по возрасту. Сказали берём... У Авена и его окружения совсем крыша совсем поехала?Ведь вчера по радио сказали(КП,ру), что вот-вот примут закон, что молодость продляется до 44 лет.Ну подумаешь, 45, на год старше, чем молодой. А если серьезно, то это КАПИТАлИЗМ.ЖИЗНЬ ВО ИМЯ СВОЕГО КАРМАНА, И тому же Авену, Розенбергу , Мельниченко и прочим фридманам, имя которым легион , плевать на нас с вами с их миллиардеровской колокольни. Тем более, что многие из них живут не в РОссии, только хапают в России деньги, но являются налоговыми резидентами других стран, в том числе наших противников. Так что чего мы хотим от капиталистов?
15:42:17 01-04-2025
Гость (11:09:08 01-04-2025) Тоже сталкивался с дискриминацией по возрасту. Сказали берём... Может, у них схемы левые, поэтому не нужны разбирающиеся. Хотят молодых и неопытных, чтобы крутить – вертеть. Мутно как-то. Может, вас от тюрьмы спасли, что не взяли.
11:32:08 01-04-2025
Уж возраст это просто цифра в паспорте. Можно и в 60 лет быть активным, а можно и в 35 быть рохлей, которой ничего не надо, а работа для галочки.
11:42:29 01-04-2025
Гость (11:32:08 01-04-2025) Уж возраст это просто цифра в паспорте. Можно и в 60 лет быт... В анкете такого нет
11:41:39 01-04-2025
В РЖД по возрасту дискриминация (офис)
14:35:03 01-04-2025
ну да (11:41:39 01-04-2025) В РЖД по возрасту дискриминация (офис)... в РЖД мозгой шевелить надо...
14:52:31 01-04-2025
А еще бесит когда приходишь на собеседование, заполняешь большую анкету на 4 страницы, где надо всё о себе рассказать, с кем водился с кем плодился, где родился, где бесился и прочее.
И вот заполнив анкетульку для эйчара, тебе говорят мы вам перезвоним, и не звонят, звонишь сам отвечают вы нам не подходите, даже если в анкете ничего ужасного не написано.
Бесят вопросы о детях и прочее, я на работу пришел устраиваться а не в студию интервью бесплатное давать.
Иной раз приходя на собеседование, вижу анкету, ухожу сразу.
Если в моём фейсе вас чет не устраивает просто скажите прямо без оскорблений, ну если уж хамят в открытую то потом удивляются почему их звездусосят.
15:20:41 01-04-2025
Аликс (14:52:31 01-04-2025) А еще бесит когда приходишь на собеседование, заполняешь бол... Анкеты никто не читает, можно уходить и их не заполнять.
15:19:18 01-04-2025
Возраст я считаю нормальным требованием, если весь коллектив молодой зачем там человек в 60 лет или наооборот, в 60 по здоровью уже многие не справяться, в 20 без оптыта не все хотят брать, возраст актуаленое требование.
15:34:25 01-04-2025
Гость (15:19:18 01-04-2025) Возраст я считаю нормальным требованием, если весь коллектив... Ну да, физическая работа для 60-летних неподходит, для 20-летних в неподходящей физической форме тоже. В 20 лет где с опытом ждут, на должность директора холдинга?