Жители Барнаула рассказали, какой бывает дискриминация при трудоустройстве

Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту, а женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к наличию детей

01 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле лишь 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"При формальном равенстве двое из трех соискателей сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу", – говорится в исследовании.

Соискатели при трудоустройстве замечают:

50% – возрастную дискриминацию;

24% – предвзятость по факту наличия/отсутствия детей;

21% – по гендерному признаку;

16% – по месту жительства или национальности;

11% – по семейному положению;

6% – по вероисповеданию.

Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, а женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу и наличию детей.

"Возрастной фактор становится более ощутимым с годами: 64% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%", – отметили социологи.

Молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию: им часто приходится слышать, что у них нет опыта.

Опрос проведен с 7 по 26 марта среди представителей экономически активного населения из Барнаула.