Жители Барнаула пожаловались на мусор вдоль пешеходной зоны у детского сада на Балтийской
Территорию не убирают уже несколько месяцев
01 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
Женщина отмечает, что здесь ежедневно проходят десятки родителей с детьми и местные жители, направляющиеся на работу. Однако уборкой зоны никто не занимается, поскольку она не относится к придомовым территориям.
«Вопрос не решается администрацией Индустриального района на протяжении четырех месяцев. Официальные обращения через портал "Госуслуги", а также личное общение с начальником управления коммунального хозяйства и его заместителем не принесли никакого результата», – рассказала горожанка.
По ее словам, единственным способом привлечь внимание к проблеме остается обращение через средства массовой информации: «Очень грустно осознавать, что в наше время решить проблему можно лишь придав ей огласку в СМИ».
13:52:43 01-11-2025
А кто же там намусорил?
14:22:09 01-11-2025
что здесь ежедневно проходят десятки родителей с детьми и местные жители, направляющиеся на работу.---- момент истины)) правда, кто же там мусопит то?! 🤣
Ну да, конечно собаки же! 😅
08:23:59 02-11-2025
Гость (14:22:09 01-11-2025) что здесь ежедневно проходят десятки родителей с детьми и ме... В том числе и псины засрали все.
15:39:38 01-11-2025
дети сами же кидают упаковки, фантики, бумажки, трубочки, этикетки, баночки и бутылки! сто раз видели. Причем родаки не ругают за это детей. И бывает ребенок отдает упаковку матери - а она !!! тут же кидает ее в сторону в кустики, ага. СВИНЬИ
17:07:23 01-11-2025
Поставить камеру - кто кидает тот и убирает.
20:45:31 01-11-2025
А самим взять и убрать мусор не судьба? Сколько энергии на жалобы ушло, а дело на 10 минут - взяла пакет и пошла, собрала мусор. Я регулярно это делаю на аллее недалеко от дома. А так да, мусорят те, кто ходит, так что сами свиньи. А если рябит в глазах - уберите и все.
01:51:40 11-11-2025
Гость (20:45:31 01-11-2025) А самим взять и убрать мусор не судьба? Сколько энергии на ж... Ну раз она там уберет,два,а системность то где? Коммунальные службы города на что