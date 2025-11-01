Жители Барнаула пожаловались на мусор вдоль пешеходной зоны у детского сада на Балтийской

Территорию не убирают уже несколько месяцев

01 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Мусор вдоль пешеходной зоны / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Женщина отмечает, что здесь ежедневно проходят десятки родителей с детьми и местные жители, направляющиеся на работу. Однако уборкой зоны никто не занимается, поскольку она не относится к придомовым территориям.

«Вопрос не решается администрацией Индустриального района на протяжении четырех месяцев. Официальные обращения через портал "Госуслуги", а также личное общение с начальником управления коммунального хозяйства и его заместителем не принесли никакого результата», – рассказала горожанка.

По ее словам, единственным способом привлечь внимание к проблеме остается обращение через средства массовой информации: «Очень грустно осознавать, что в наше время решить проблему можно лишь придав ей огласку в СМИ».

Ранее сообщалось, что туристы завалили мусором территорию у родника "Аржан-Суу" в Республике Алтай, который местные жители считают священным местом. Видео с замусоренным участком появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.