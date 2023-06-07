Жители двух Алтаев сразились в кибертурнире на "Кубок Ростелекома"

Рассказываем, что получили победители

07 июня 2023, 14:45, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnJqb6

"Кубок Ростелекома" в Горно-Алтайске / Фото предоставлено компанией

Более ста спортсменов из Республики Алтай и Алтайского края приняли участие в кибертурнире на "Кубок Ростелекома". Он прошел в киберспортивном клубе Navigator* (Горно-Алтайск).

Что это за турнир?

Кибертурнир на "Кубок Ростелекома" – большое спортивное событие, направленное на развитие киберспорта.

Организатором турнира выступило республиканское отделение федерации компьютерного спорта России при поддержке "Ростелекома".

Игроки боролись за победу по двум игровым программам – Dota 2 и Counter Strike Global Offensive*. В финал из 16 команд вышло восемь. Стримы с турнира по Dota 2 вел Андрей Зотин из Ростова-на-Дону, по CS GO – Александр Подчуфаров из Москвы.

Кто победил?

Лидерами по итогам турнира стали команды PSG.LGD.Biysk* из Бийска, "Matthew+4"* (сборная Усть-Кана и Горно-Алтайска) и "ТТ" (сборная Турочака и Горно-Алтайска). В Counter Strike GO победили команды Cigane* из Горно-Алтайска, Altay Wolves. Reborn* (сборная Горно-Алтайска и Маймы) и также местная Sakura FX*. Эти шесть команд поделили между собой общий призовой фонд.

"Кибертурнир на "Кубок Ростелекома" хорошо подготовлен, все регламентировано, в игре не нужно отвлекаться на организационные задачи. Спасибо за отличные соревнования", – рассказал Роман Бояновский, игравший в команде Cigane.

Что получили победители?

Победители получили денежные призы от "Ростелекома". Спортсменам, занявшим четвертые места, оператор вручил сертификат на бесплатный доступ к тарифному плану "Игровой". Десять участников соревнований получили возможность подключиться к сервису и попробовать его возможности в течение месяца.

"По итогам соревнований игрокам будут присвоены спортивные разряды. Некоторые вузы дают преимущество в получении стипендии студентам, имеющим достижения в спорте", – добавила руководитель регионального отделения федерации компьютерного спорта России Ольга Филимонова.

"Ростелеком" сотрудничает с клубом Navigator и поддерживает турниры и чемпионаты федерации компьютерного спорта уже пять лет.

"За это время игровое сообщество региона заметно окрепло. Сегодня игроков отличает хорошая подготовка, ответственность и умение взаимодействовать в команде. Мы с удовольствием предоставляем для их развития и спортивного роста свои цифровые сервисы", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

























"Кубок Ростелекома" в Горно-Алтайске / Фото предоставлено компанией

* Navigator ("Навигатор"), Dota 2 ("Дота 2"), Counter Strike Global Offensive ("Контр страйк глобал офенсив"), PSG.LGD.Biysk ("ПиЭсДжи ЭльДжиДи Бийск"), Matthew ("Мэтью"), Cigane ("Сигэни"), Altay Wolves. Reborn ("Алтай Волвз Реборн"), Sakura FX ("Сакура ЭфИкс).

ПАО "Ростелеком"

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