Жители села в Алтайском крае пожаловались на разбитые после газификации дороги

По разрытым грунтовым дорогам проехать сейчас невозможно

09 марта 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница села Верх-Катунского Бийского района Нина Ожогина рассказала о том, что после газификации, проведённой в 2022 году, все дороги оказались разбиты. Об этом сообщает "Банкфакс".

По словам женщины, в прошлом году для проведения газа рабочие разрыли грунтовые дороги, по которым сейчас проехать невозможно. С приходом весны ситуация стала хуже.

"Машина висит, а в этих колеях жидкая глина. Живя в 14 км от наукограда, километре от федеральной трассы "Чуйский тракт", мы заблокированы в своих домах, не можем доехать до аптеки", – рассказала сельчанка.

Глава организации "Экологический народный контроль" Роман Худяков выслушал женщину и пообещал решить проблему.