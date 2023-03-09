Жители села в Алтайском крае пожаловались на разбитые после газификации дороги
По разрытым грунтовым дорогам проехать сейчас невозможно
09 марта 2023, 21:10, ИА Амител
Жительница села Верх-Катунского Бийского района Нина Ожогина рассказала о том, что после газификации, проведённой в 2022 году, все дороги оказались разбиты. Об этом сообщает "Банкфакс".
По словам женщины, в прошлом году для проведения газа рабочие разрыли грунтовые дороги, по которым сейчас проехать невозможно. С приходом весны ситуация стала хуже.
"Машина висит, а в этих колеях жидкая глина. Живя в 14 км от наукограда, километре от федеральной трассы "Чуйский тракт", мы заблокированы в своих домах, не можем доехать до аптеки", – рассказала сельчанка.
Глава организации "Экологический народный контроль" Роман Худяков выслушал женщину и пообещал решить проблему.
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