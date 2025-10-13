Бастрыкин взял на контроль жестокое убийство новорожденного мальчика в Барнауле
По данным следствия, 17-летняя мать родила здорового ребенка, а затем зарезала его и вынесла на улицу
13 октября 2025, 11:45, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует дело об убийстве новорожденного в Барнауле. По данным следствия, 17-летняяя девушка родила мальчика одна дома, а затем убила его и вынесла на улицу в пакете. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
О трагедии стало известно 11 октября. Тогда в соцсетях распространилась информация о том, что тело обнаружили ночью на улице Гущина. Правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, скрывала беременность от родителей. Она осталась одна дома и родила здорового мальчика, а затем нанесла ему несколько колото-резаных ранений в шею и грудную клетку. После этого завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – уточнили в Следкоме.
11:54:11 13-10-2025
Как она с этим жить будет дальше?
12:04:47 13-10-2025
Не знаю как сейчас, а раньше беременность длилась 9 месяцев. И как родители, вместе с которыми проживала их дочь, не заметили беременность?🤦♀️
12:54:59 13-10-2025
Гостья (12:04:47 13-10-2025) Не знаю как сейчас, а раньше беременность длилась 9 месяцев.... Легко. При весе в 120+ кило беременность может быть внешне не заметна
13:32:26 13-10-2025
Гость (12:54:59 13-10-2025) Легко. При весе в 120+ кило беременность может быть внешне н...
Так может рассуждать, только не рожавший мужик. Поверьте, даже если внешние признаки беременности не очень заметны, то за 9 месяцев обязательно проявятся пару-тройку других характерных симптомов, которые просто невозможно не заметить. Особенно маме, с которой совместно проживаешь.
15:49:52 13-10-2025
Гость (12:54:59 13-10-2025) Легко. При весе в 120+ кило беременность может быть внешне н... Это в семнадцать-то лет 120 кг плюс??? Ну тогда конечно)))
13:48:13 13-10-2025
Поступок молодой мамаши- следствие. В причинах надо разбираться. Хотя и разбирать тут нечего. Все и так понятно.
13:59:50 13-10-2025
Гость (13:48:13 13-10-2025) Все и так понятно.Откройте сермяжную правду пожалуйста.
14:06:13 13-10-2025
Писали Бастрыкину по сложному делу, связанному с судом с администрацией. Значительно позже, с нарушением сроков, получили от его ведомства ничего не значащую отписку. Мы были разочарованы.
Зато легкие дела легко берет на контроль.
14:27:51 13-10-2025
А без Бастрыкина ни как? Местные для чего зарплату получают?
14:43:29 13-10-2025
Гость (14:27:51 13-10-2025) А без Бастрыкина ни как? Местные для чего зарплату получают?... Дело простейшее, чего тут на контроль брать?..