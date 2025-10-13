Бастрыкин взял на контроль жестокое убийство новорожденного мальчика в Барнауле

По данным следствия, 17-летняя мать родила здорового ребенка, а затем зарезала его и вынесла на улицу

13 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует дело об убийстве новорожденного в Барнауле. По данным следствия, 17-летняяя девушка родила мальчика одна дома, а затем убила его и вынесла на улицу в пакете. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

О трагедии стало известно 11 октября. Тогда в соцсетях распространилась информация о том, что тело обнаружили ночью на улице Гущина. Правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, скрывала беременность от родителей. Она осталась одна дома и родила здорового мальчика, а затем нанесла ему несколько колото-резаных ранений в шею и грудную клетку. После этого завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").